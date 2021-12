Paul Schrader está siendo noticia estos últimos meses por no tener pelos en la lengua, ni ser nada comedido cuando le preguntan por algo que pueda rozar la polémica. Tanto es así, que este año rivaliza con el propio director Ridley Scott, el cual se ha metido con todos (periodistas, público y hasta con la propia familia Gucci). Sin embargo, el infravalorado guionista ha sido noticia recientemente, no por lo que ha dicho de otros, sino por colocarse el número uno en su propia lista de mejores películas del 2021. Al cineasta no le ha temblado la mano al situar a su última cinta junto a Oscar Isaac, El contador de cartas, en lo más alto del podio por delante de grandes títulos que se han llevado algún que otro premio en los diferentes Festivales de cine.

Paul Schrader did not submit a list of first-time viewings, but he did send us his top 10 films of 2021. pic.twitter.com/UpMCq7t07B

