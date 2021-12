Ridley Scott está desatado. No es que nunca haya sido un director escueto en sus palabras o políticamente correcto, pero últimamente en sus declaraciones tiene opiniones destructivas para todo el mundo. Hace algunas semanas, afirmó que las películas de superhéroes “son un puto aburrimiento de mierda”, debido al pobre nivel de sus guiones. Más tarde, ante las críticas que la familia Gucci ha lanzado hacia los actores que los han representado en La casa Gucci, Scott tampoco se mordía la lengua: “Os interpretan los mejores actores del mundo, sois jodidamente afortunados”. El último desplante del cineasta ha sido hacia un periodista, cuando este comenzaba a formular una pregunta en la que mencionaba que El último duelo se veía “más realista” que sus anteriores películas.

Thank you, Sir Ridley, for the ultimate answer to any and all people measuring "realism" and "historical accuracy" in period films.

That's one for the books. pic.twitter.com/35JLcGsa0g

— Ilya Glazkov (@IlGlaz) December 3, 2021