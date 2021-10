Jodie Comer es la actriz que se encuentra en medio del masculinizado reparto de The last duel, la última película dirigida por Ridley Scott. En ella interpreta a Marguerite, la esposa de Jean (Matt Damon), el cual debe batirse a muerte por con su fiel escudero Jacques Le Gris (Adam Driver) por la supuesta violación de esta. El interés de este relato, escrito y adaptado por Nicole Holofcener, Ben Affleck y Matt Damon es que cuenta ese suceso bajo tres perspectivas diferentes. El de Jodie Comer, guionizado por Holofcener y los otros dos, a cargo de Damon y Affleck. Comer ha hablado con Digital Spy sobre la filmación de esa traumática escena, que supone el núcleo central de la obra.

La escena de la violación que en teoría pone en la diana al personaje de Jaques Le Gris, parece que no será algo muy evidente, según cuenta la actriz de Killing Eve: “Fue una experiencia realmente interesante, creo, cuando se tiene en cuenta que en ambas escenas el diálogo es exactamente el mismo, por lo que el único cambio es la actuación y la emoción”.

“Y es muy, muy muy sutil y sé que esa fue siempre nuestra intención, que tenía que ser un cambio así de sutil” señalaba Jodie Comer ante la escena, que varía mínimamente pero que cambia su significado gracias a las emociones y el trabajo actoral. “Como actriz, poder jugar de esa manera fue extremadamente satisfactorio” explicaba, aunque después matizaría sobre su dificultad: “pero también fue un poco desconcertante cuando quieres retratar la verdad y los instintos de tu propio personaje, y luego tienes que alejarte de eso y jugar en la perspectiva de otros personajes”.

Por su parte, el director Ridley Scott habló de su participación en la cualidad multiperspectiva de la historia, asegurando que fue algo que habló en privado junto a los protagonistas del asunto, decidieron lo que iban a hacer en cada una de las partes de la historia. “Más allá de eso, ya sabes, entonces tengo que dar un paso atrás y está en manos de Jodie y Adam, y mis cuatro cámaras estaban en silencio en las esquinas, tratando de no ser demasiado molesto”. The last duel se estrenará en España el 29 de octubre.