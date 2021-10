Este fin de semana llega a la cartelera española una de las películas más esperadas de Ridley Scott, El último duelo. El mes de octubre cierra a su vez con el estreno de dos potentes producciones españolas ambientadas en los 80; El sustituto y Érase una vez en Euskadi. Todo, antes de que noviembre y diciembre acumulen grandes producciones como Spider-man: No way out, Matrix Resurrections o Los eternos. Estos son los estrenos más interesantes de la semana en los cines:

‘El último duelo’

El último duelo es la primera de las dos cintas de Ridley Scott que llegan a finales de este año. Aunque la que más papeletas tiene para los Oscar es La casa Gucci, esta cinta basada en el suceso histórico llama la atención por su increíble reparto y por la siempre interesante multiperspectiva de los personajes, en la que se articula el relato. Una clara herencia de Kurosawa y su Rashomon. Aquí, las tres versiones de un acto que desencadena el duelo a muerte están guionizadas por tres personas: Matt Damon, Ben Affleck y Nicole Holofcener.

‘El espía inglés’

Drama de la Guerra fría protagonizado por el siempre sobresaliente Benedict Cumberbatch. Su personaje, el ingeniero Greville Wynne deberá infiltrarse como agente del MI6 para filtrar información sobre la crisis de los misiles cubanos.

‘El sustituto’

En la España de los 80, Ricardo Gómez es un policía que decide trasladarse a un pueblo tranquilo, con la esperanza de tener más tiempo para su hija enferma. Sin embargo, una vez allí, el asesinato del inspector al que tiene que sustituir lo llevará hacia una turbia investigación con nazis retirados de por medio.

‘Érase una vez en Euskadi’

Otro estreno ambientado en los 80, pero esta vez con unos jóvenes adolescentes como protagonistas. Paquito, Toni y José Antonio celebran la llegada del verano en una Euskadi convulsa, bajo el cielo gris de la industrialización regional.

‘Petite maman’

Premio del Público tanto en el Festival de Berlín como en San Sebastián. La crítica internacional se ha rendido ante la última película francesa de Céline Sciamma, quien ya se consagró hace 10 años con Tomboy y hace dos con el Retrato de una mujer en llamas. En Petite maman, Sciamma explora la infancia, la muerte y la amistad desde la perspectiva de una niña de 8 años llamada Nelly.