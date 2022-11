Ya tenemos las primeras reacciones a ‘Babylon’, lo nuevo del director de ‘La la land’

Damien Chazelle es uno de esos directores tocados por lo que parece, una gracia divina para contentar y encandilar al público y crítica con sus proyectos. Whiplash o La la land son claros ejemplos de ello. A pesar de que con First Man ese apoyo incondicional se resquebrajó un poco, muchos lo atribuyeron a la comparativa con las expectativas que generaron la historia de Ryan Gosling y Emma Stone. Ahora, su nueva película Babylon llegará en enero a nuestro país, pero algunos elegidos han podido ver la historia de más de tres horas en un pase en Beverly Hills. Por lo que ya tenemos algunas opiniones vertidas en Twitter, coincidiendo en su mayoría que esta es una propuesta extravagante y por lo que parece, la vamos a odiar o amar, sin que sea demasiado común quedarse en zonas grises tras su visionado.

Damien Chazelle’s #BabylonMovie is a dazzling, dizzying cacophony of demented depravity. ❤️d! A rebellious, outrageous portrait of golden-era hedonistic Hollywood. Margot Robbie is a live wire. Diego Calva is sensational. Awe-inducing costume & production design. pic.twitter.com/tzDRZgMKvN — Courtney Howard (@Lulamaybelle) November 15, 2022

Para empezar la crítica de Variety, Courtney Howard, ha quedado encantada con este homenaje al Hollywood más hedonista: “Una deslumbrante y vertiginosa cacofonía de depravación demencial. ¡Me ha encantado! Un retrato rebelde y escandaloso del Hollywood hedonista de la época dorada. Margot Robbie es increíble. Diego Calva está sensacional. Un diseño de producción y un vestuario asombroso”.

Babylon is a fever dream of a movie that’s best when it’s being a straight out comedy. The drama barely plays. Pitt and Jovan Adepo give the best performances in the movie. Robbie gives it her all but the character is so one note. Didn’t love it. — Gregory Ellwood -The Playlist 🎬 (@TheGregoryE) November 15, 2022

La visión de Howard contrasta con la de voces nada convencidas, como la de Gregory Ellwood de The playlist. El crítico definió la nueva propuesta de Chazelle como “un sueño febril” y que “es mejor cuando se limita a ser una comedia”. “Robbie lo da todo, pero el personaje es muy monótono. No me ha encantado”, concluía en su tuit.

Extravagant, decadent and all together delightfully delicious. @babylonmovie is phenomenal filmmaking . This is Damien Chazelle’s love letter to movie making, and Margot Robbie’s best performance to date. The score is outstanding. pic.twitter.com/86zpBANE8D — Jazz Tangcay (@jazzt) November 15, 2022

Jazz Tangcay (también de Variety) le dio un gran crédito al personaje y a la actuación de Robbie, quien hace algunos días fue elogiada por su compañero de reparto Eric Roberts: “es extravagante, decadente y deliciosa. Puesta en escena fenomenal, una carta de amor al cine y la mejor interpretación de Margot Robbie hasta la fecha. La banda sonora es excepcional”.

Babylon une en un increíble reparto a Margot Robbie, Brad Pitt, Olivia Wilde, Max Minghella y Tobey Maguire en Los Ángeles de los años 20, donde el exceso y el desenfreno recorre sus calles. La película llegará a Estados Unidos estas navidades. Por desgracia, en España tendremos que esperar hasta el 20 de enero de 2023. ¿Conseguirá tener varias nominaciones a los Oscar o será el primer gran fracaso de Chazelle?