¿Cuánta sal se necesita para hacer encurtidos caseros? Ésta es la porción recomendada para que no queden salados

Al preparar encurtidos caseros, no basta con escoger piezas frescas y de buena calidad; la salmuera también desempeña un papel fundamental. Una cantidad insuficiente de sal puede favorecer que las verduras pierdan firmeza o incluso se estropeen durante la conservación, mientras que un exceso hará que el resultado sea demasiado salado. La buena noticia es que existe una proporción muy sencilla de recordar que ayuda a conseguir un equilibrio perfecto.

La proporción más utilizada para preparar una salmuera tradicional de encurtidos es muy fácil de recordar: por cada litro de agua se añaden entre 40 y 50 gramos de sal. Esta cantidad equivale, aproximadamente, a dos cucharadas rasas de sal gruesa. Si buscas un sabor más suave, bastará con utilizar unos 40 gramos de sal por litro de agua. Ahora bien, si quieres conservar los encurtidos durante más tiempo, es recomendable aumentar la cantidad hasta los 50 gramos por litro.

Cómo hacer encurtidos caseros

#encurtidos #pepinillos #envinagre ♬ sonido original – Benjiverdes @benjiverdes Encurtidos caseros, ¿sabías que era así de fácil y rápido hacerlos? 🍆🥦🥒🥬🥕🥔🫑🍅🧄🧅 Consejos: – Ten los botes siempre limpios y esterilizados, con tenerlos de lavavajillas sirve. También puedes hervirlos. Aunque yo considero que con tenerlos limpios no debería haber problemas, ya que el ácido del vinagre va a hacer su efecto. – Usa un vinagre neutro para empezar, como este blanco (me cuesta 80cts en amazon). Más adelante empieza a experimentar con otros vinagres si quieres, pero ten en cuenta que te van a aportar más intensidad y otros matices. – Elige verduras bien frescas siempre, cuanto más crujientes estén al inicio, más lo estarán al final. Asegúrate siempre de que estén limpias y sin tierra. – Siempre debe quedar sumergido del todo. Si te huele mal o ves moho es que ha fallado algo, en ese caso tíralo y vuelve a empezar. – Si quieres un sabor agridulce, añade azúcar o algún endulzante de tu gusto. A disfrutar y experimentar con este mundillo, que es una joya!!! 🍆🥦🥒🥬🥕🥔🫑🍅🧄🧅 #cebollaencurtida

Los encurtidos se pueden elaborar con una gran variedad de alimentos de origen vegetal. Aunque casi cualquier verdura, hortaliza, fruta e incluso algunos hongos se pueden conservar mediante esta técnica, los mejores resultados se obtienen con aquellos ingredientes de textura firme y baja proporción de agua, ya que mantienen mejor su consistencia durante el proceso de conservación en vinagre.

Entre los ingredientes más populares para preparar encurtidos destacan la coliflor, el repollo y otras variedades de col, los espárragos, la remolacha, los nabos, los rábanos, las zanahorias, el calabacín, la berenjena, los pepinos, las cebollas y cebollitas, los dientes de ajo, las guindillas, los chiles y las alcaparras son algunos de los ingredientes más utilizados para preparar encurtidos. También es posible encurtir diferentes frutas, especialmente los cítricos.

Para una receta básica sólo necesitas unos 500 gramos de verduras al gusto, como pepino, zanahoria, cebolla morada, coliflor, rábanos o pimientos, además de 250 mililitros de vinagre, 250 mililitros de agua, una cucharada de sal y, si prefieres un toque agridulce, una cucharada de azúcar. También puedes añadir especias como granos de pimienta negra, semillas de mostaza, hojas de laurel, ajo, eneldo, tomillo o una guindilla.

Respecto al vinagre, el blanco es el más utilizado por su sabor neutro. Mientras, el vinagre de manzana ofrece un toque más suave y afrutado, por lo que resulta especialmente adecuado para encurtir cebollas rojas, zanahorias o algunas frutas. Por su parte, el vinagre de vino, tanto blanco como tinto, aporta un sabor más intenso y complejo.

Comienza lavando muy bien las verduras y córtalas en rodajas, bastones o trozos similares para que se encurten de manera uniforme. Colócalas en un bote de cristal limpio junto con las especias, repartiéndolas para que el sabor se reparta de forma homogénea. A continuación, calienta en un cazo el agua, el vinagre, la sal y el azúcar, removiendo hasta que los ingredientes se integren por completo. No es necesario que la mezcla hierva con fuerza; basta con que alcance una temperatura elevada para que la sal se diluya.

Vierte el líquido caliente sobre las verduras hasta cubrirlas por completo y cierra el bote. Déjalo enfriar a temperatura ambiente antes de guardarlo en el frigorífico. Aunque los encurtidos se pueden consumir después de unas 24 horas, lo ideal es esperar entre dos y tres días. Bien conservados en el frigorífico, los encurtidos se pueden mantener en perfecto estado durante tres o cuatro semanas.

Consejos

Los expertos recomiendan utilizar siempre botes de cristal esterilizados; para ello, se pueden hervir o meter en el lavavajillas. Las verduras deben estar muy frescas, firmes y bien lavadas para conservar mejor su textura. Además, es fundamental que permanezcan completamente sumergidas en el líquido durante todo el proceso, ya que si aparece moho o un olor desagradable significa que la conservación no ha salido bien y debe desecharse. Si prefieres un toque agridulce, basta con incorporar un poco de azúcar o el endulzante que se desee a la mezcla.