Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 26 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 591 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Nieves no duda un solo segundo en proponer una comida, y todo con la firme intención de celebrar su puesta en libertad. En cuanto a Miguel, no duda un solo segundo en negar rotundamente que le guste Claudia. Además, Pablo no ha tenido reparos a la hora de mostrarse agradecido con la ayuda que recibió por parte de Damián.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo, de un instante a otro, la Guardia Civil parece haber encontrado el pastillero de Brossard. En cuanto a Miguel, no duda un solo segundo en hacer un sorprendente regalo a Claudia, con el que consigue dejarla completamente descolocada y sin palabras, como no podía ser de otra forma. Todo ello mientras Pablo no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para interrogar a Salva sobre sus ambiciones.

¿Qué sucede en el capítulo 592 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 29 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Damián se arma de valor para tomar una drástica y sorprendente decisión que tiene estrecha relación con La Industrial. Todo ello mientras, finalmente, Miguel reconoce que le gusta Claudia.

En cuanto a Andrés, no ha tenido reparos a la hora de mostrar su apoyo a Begoña por los rumores, mientras que Mabel y Salva terminan conociendo la verdadera opinión de Pablo sobre el cantinero. Paula, por su parte, no tiene reparos a la hora de dar un toque de atención a Tasio por su comportamiento con las mujeres, mientras que Mabel tiene un tenso enfrentamiento con su padre. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.