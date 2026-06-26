Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 25 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 590 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Begoña se queda profundamente sorprendida y descolocada al enterarse de los rumores que circulan sobre ella. Todo ello mientras Pablo no tiene reparos a la hora de humillar públicamente a don Agustín.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Manuela ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir a Claudia que no sea tan dura con Paula. Todo ello mientras Tasio llega completamente borracho a casa, y no tarda en darse cuenta de algo verdaderamente terrible. En cuanto a Marta, opta por ocultar a Fina una llamada de lo más misteriosa, mientras una impactante e inesperada muerte termina sacudiendo la colonia. Algo que, desde luego, va a marcar un gran punto de inflexión en esta historia.

¿Qué sucede en el capítulo 591 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 26 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Nieves no duda un solo segundo en hacer una sorprendente propuesta a su círculo más cercano. ¿En qué consiste, exactamente? En organizar una comida, y todo para celebrar, de alguna forma, su puesta en libertad. Todo ello mientras Miguel niega rotundamente que le guste Claudia.

Pablo, por su parte, no puede evitar mostrarse profundamente agradecido con la ayuda de Damián, mientras que la Guardia Civil parece haber encontrado el pastillero de Brossard. En cuanto a Miguel, ha dado el importantísimo paso de sorprender a Claudia con un regalo, mientras que Pablo se arma de valor a la hora de interrogar a Salva respecto a sus ambiciones. Parece que ha llegado el momento más que perfecto para hacerlo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.