Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado miércoles 24 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 589 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Beatriz no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para expandir un rumor verdaderamente malicioso sobre Begoña. Esta, por su parte, tiene una fortísima discusión con Gabriel, y todo por Eduardo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Marta no duda un solo segundo en pedir mucha más atención a Fina. Miguel, por su parte y a pesar de todo lo vivido, da el importantísimo paso de perdonar a su madre. Tasio, por su parte, se enfrenta a Brossard, mientras que Cloe se ha quedado verdaderamente sorprendida y sin palabras al recibir una llamada de lo más decisiva para el futuro de la empresa. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 590 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 25 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Begoña se queda profundamente sorprendida y descolocada al enterarse de los rumores que circulan sobre ella. Todo ello mientras Pablo no tiene reparos a la hora de humillar públicamente a don Agustín.

Manuela, por su parte, no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una contundente petición a Claudia, y es que no sea tan dura con Paula. Todo ello mientras Tasio no solamente llega borracho a casa, sino que termina dándose cuenta de algo verdaderamente terrible.

En cuanto a Marta, no ha tenido reparos a la hora de ocultar a Fina una llamada de lo más misteriosa. Todo ello mientras una inesperada muerte sacude de lleno la colonia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.