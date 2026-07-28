Compran 15 entradas para La Velada del Año y acaban estafados: «Te mereces una hostia» tras perder 1.500 €

Lo que comenzó como una ilusión para repetir un plan familiar terminó convirtiéndose en una pesadilla. Una joven quería acudir junto a su marido y sus respectivos hermanos, todos ellos menores, a La Velada del Año, el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos. Ya habían acudido el año anterior y los pequeños tenían especial ilusión por volver. Sin embargo, al no conseguir entradas por los canales oficiales, decidió recurrir a las redes sociales para intentar hacerse con ellas en la reventa.

Lo que encontró fue un auténtico laberinto de posibles estafas. Durante meses contactó con numerosas personas a través de X e Instagram, pero en la mayoría de los casos detectaba rápidamente que intentaban engañarla. Precisamente por eso, cuando recibió un mensaje privado de un usuario llamado Pepe, fue especialmente cautelosa.

Pepe le aseguró inicialmente que disponía de entradas VIP para La Velada. Ella, sin embargo, buscaba entradas más económicas y no respondió. El hombre volvió a contactar con ella días después para preguntarle si seguía interesada en acudir al evento. Finalmente comenzaron a hablar, aunque la joven dejó claro desde el principio que no quería entradas VIP.

Según relata, Pepe le explicó entonces que aquellas entradas eran invitaciones a las que tenía acceso porque trabajaba en La Velada. Incluían comida y bebida y tenían un valor de 100 euros. La joven comenzó a investigar su perfil. Comprobó que tenía seguidores conocidos, realizó numerosas preguntas y llegó incluso a facilitarle su número de teléfono para que su pareja pudiera hablar directamente con él.

Nada les hizo sospechar inicialmente. Las conversaciones eran constantes y, según su relato, Pepe se comportaba como una persona normal que trataba de transmitir confianza. Les aseguró que, una vez realizado el pago, les enviaría las entradas, aunque estas no se entregaban hasta la misma semana del evento; al ser invitaciones, ya las tenía en su poder.

La confianza llegó hasta tal punto que la joven comenzó a comprar entradas también para familiares y amigos cercanos. Finalmente, el grupo adquirió 15 entradas, por las que pagaron alrededor de 1.500 euros. Los pagos, según cuenta, se realizaron mediante bizum a un tal Adrián, siguiendo las indicaciones de Pepe.

A medida que se acercaba la fecha de La Velada, las dudas comenzaron a crecer. La joven y el resto de compradores trasladaron a Pepe su preocupación ante la posibilidad de que todo fuese una estafa. Él les tranquilizó y llegó a asegurarles que, si ocurría cualquier problema, se haría responsable del dinero.

Pero entonces apareció una contradicción que hizo saltar todas las alarmas. Pepe había explicado inicialmente que las entradas eran invitaciones a las que tenía acceso por trabajar en La Velada. Sin embargo, posteriormente aseguró que las había comprado a una persona vinculada al evento —según su relato, un youtuber con numerosas invitaciones— a un precio inferior a los 100 euros para después obtener un beneficio con la reventa.

El día del evento llegó el golpe definitivo. Horas antes de que el grupo acudiera a La Cartuja, Pepe envió un WhatsApp asegurando que llevaba haciendo cola desde las tres de la tarde y que, al llegar a la puerta, le habían comunicado que las entradas eran falsas.

El caos se apoderó entonces de los compradores. La joven tuvo que llamar a todas las personas que habían adquirido entradas a través de ella. Nervios, enfados y angustia se mezclaron con la desesperación de quienes habían confiado en ella. Especialmente doloroso fue el caso de sus hermanos, que terminaron llorando al descubrir que no podrían acceder al evento.

La familia exigió explicaciones a Pepe. Él volvió a asegurarles que se haría responsable y que les devolvería el dinero. Incluso llegó a enviarles un supuesto justificante de una transferencia que, según relata la afectada, nunca llegó a sus cuentas.

Durante horas continuaron las llamadas y los mensajes. Pepe insistía en que confiaran en él. Hasta que dejó de responder. Y, cuando volvió a hacerlo, el tono había cambiado completamente. Según la denunciante, comenzó a insultar y a burlarse de ellos. Entre los mensajes que asegura haber recibido aparecen expresiones como «cómeme los huevos» o «tú lo que te mereces es una hostia».

La pesadilla no terminó ahí. Según relata la joven, posteriormente comenzaron a contactar con ellos otras personas que aseguraban haber sido víctimas del mismo hombre. Algunas hablaban de entradas para otros eventos y, especialmente, de entradas para partidos de fútbol. El modus operandi habría sido similar en distintos casos.

La afectada asegura que otras personas le han contado que este individuo llevaría realizando estafas desde 2021 y que acumularía siete denuncias en diferentes juzgados. Pese a ello, según esas mismas personas, no habría sido localizado todavía por la Policía.

Mientras tanto, esta joven y su entorno aseguran haber perdido 1.500 euros por las 15 entradas que compraron para La Velada del Año. Pero, más allá del dinero, queda la frustración de haber intentado extremar las precauciones después de meses detectando posibles estafadores y acabar, precisamente, confiando en quien consiguió convencerles de que no tenían nada que temer.

Ahora buscan que su caso sirva para localizar a otras posibles víctimas y evitar que otras personas caigan en el mismo engaño. La historia, según su versión, no habla únicamente de unas entradas falsas: habla de una cadena de confianza, pagos, promesas de devolución y, finalmente, insultos y burlas cuando quienes habían pagado reclamaron su dinero.