Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 24 de junio: Marta pide más atención a Fina
Capítulo 589 de 'Sueños de libertad'
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega, por lo que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 23 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 588 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han podido observar cómo Gabriel no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para manipular a Tasio para que boicotee, de una vez por todas, la venta de La Industrial. Como es de esperar, monta en cólera cuando se entera de que Begoña está con Eduardo.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Nieves no duda un solo segundo en reivindicarse frente a don Agustín, mientras que Tasio se queda verdaderamente sorprendido y descolocado al recibir una carta de Carmen. Por si fuera poco, Claudia no ha tenido reparos a la hora de animar a Miguel a perdonar a su madre, mientras que Cloe ha dado el importantísimo paso de hacer una dolorosa confesión a Marta. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 589 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 24 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Beatriz no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para expandir un rumor malicioso sobre Begoña, mientras que esta tiene una tensa discusión con Gabriel, y todo por Eduardo. Todo ello mientras Marta decide pedir mucha más atención a Fina.
En cuanto a Miguel, no duda un solo segundo en perdonar a su madre, a pesar de todo. Por si fuera poco, Tasio no duda un solo segundo en enfrentarse a Brossard, mientras que Cloe se ha quedado completamente sorprendida y sin palabras al recibir una llamada de lo más decisiva para el futuro de la empresa. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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