Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 23 de junio: Cloe hace una impactante confesión a Marta
Capítulo 588 de 'Sueños de libertad'
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 22 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 587 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo la familia De la Reina busca de forma desesperada un comprador para La Industrial. Claudia, por su parte, parece que no tiene reparos a la hora de arremeter contra Paula. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, a Valentina no le queda otra opción que tomar una contundente y drástica decisión que tiene estrecha relación con su relación con Andrés.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Claudia y Fina no dudan un solo segundo en aprovechar la ocasión que se les ha presentado para echar un rapapolvo a Tasio. Todo ello mientras Begoña ha optado por proponer a Beatriz que deje de ser interna, mientras que Nieves, finalmente, regresa a casa después de haber pasado unos cuantos días en la cárcel. Una experiencia que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos.
¿Qué sucede en el capítulo 588 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 23 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Gabriel no duda un solo segundo en manipular a Tasio para que boicotee la venta de La Industrial. Es más, termina montando en cólera cuando se entera de que Begoña está con Eduardo.
Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Nieves se reivindica frente a don Agustín, mientras que Tasio se queda verdaderamente sorprendido y descolocado al recibir una carta de Carmen. Por si fuera poco, Claudia decide animar a Miguel a perdonar a su madre, mientras que Cloe aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una dolorosa confesión a Marta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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