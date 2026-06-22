No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 19 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 586 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Beatriz no ha tenido reparos a la hora de dejar que una desconocida piense que es la madre de Juanito. Marta, por su parte, se encara con Tasio por la contratación de Paula.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Brossard no duda un solo segundo en amonestar a Cloe, mientras que los resultados de la autopsia salen a la luz. Como es de esperar, todos se quedan profundamente descolocados y sin palabras. Por si fuera poco, Damián se arma de valor para comunicar a Tasio la decisión final que ha tomado respecto a La Industrial, mientras que ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una nueva oferta a Brossard.

¿Qué sucede en el capítulo 587 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 22 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder tener la oportunidad de ser testigos de cómo la familia De la Reina se ve en la obligación de buscar, desesperadamente, a un comprador para La Industrial. El tiempo está empezando a jugar en su contra, por lo que deben actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Claudia, por su parte, no tiene reparos a la hora de enfrentarse a Paula, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Por si fuera poco, Valentina toma una contundente decisión que tiene estrecha relación con Andrés, mientras que Fina y Claudia optan por echar un rapapolvo a Tasio. En cuanto a Begoña, ha propuesto a Beatriz que deje de ser interina, mientras que Nieves regresa a casa después de haber pasado un tiempo entre rejas. Una experiencia que, a buen seguro, será difícil de olvidar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.