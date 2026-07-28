Dile adiós a la depilación irritante: la técnica india que elimina el vello de forma suave, uniforme y sin dañar la piel

La búsqueda de métodos estéticos faciales suaves suele atraer a muchas personas con piel sensible. En las redes sociales, está ganando un nuevo formato basado en la depilación con hilo con el que se consigue eliminar el vello no deseado sin causar quemaduras químicas ni fricción excesiva, lo que genera una rutina diaria del cuidado de la piel más suave y eficaz.

Este procedimiento, más usado en regiones como la India, utiliza un hilo trenzado para entrelazar los vellos y arrancarlos directamente de raíz. Este tipo de movimiento metódico y rápido garantiza un acabado impecable en zonas delicadas sin dañar las capas protectoras de la epidermis.

Es muy eficaz en otras zonas como las cejas, el labio superior, el mentón, las mejillas o la frente, y la duración del tratamiento suele ser de entre tres y cinco semanas en sesiones muy rápidas (en apenas unos minutos). No suele emplearse en piernas o axilas, ya que sería demasiado lento.

Ventajas de la depilación con hilo

La ausencia de componentes químicos hace que este método sea ideal para personas propensas a alergias o enrojecimiento intenso. Además, previene manchas no deseadas, preservando la piel tras la eliminación del vello. Otra ventaja es que es capaz de eliminar el vello fino que en otros procedimientos suelen pasar por alto.

Más ventajas son una mayor precisión, no utiliza ni cera ni calor, hay un menor riesgo de irritación, se trata de un método higiénico con resultados duraderos y el acabado es más limpio. El resultado final es una superficie muy suave, perfecta para la aplicación uniforme de maquillaje y productos de cuidado facial diarios. Con ello, se ha consolidado como una de las opciones preferidas para el cuidado del rostro, especialmente entre quienes buscan un método respetuoso con la piel.