Cómo maquillar las cejas para iluminar el rostro y rejuvenecer la mirada a partir de los 60

Rejuvenecer la mirada a partir de los 60 años es posible con estos trucos que te servirán para maquillar correctamente las cejas. Una parte del rostro que puede convertirse en el marco perfecto o de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente podemos dedicarnos más tiempo. Es hora de estar pendientes de nosotras mismas y en especial de unas cejas que hay que cuidar más allá del maquillaje de un día puntual.

Iluminar el rostro es posiblemente lo que más esperaremos a medida que sumamos años. Esta parte del cuerpo es la que acabará siendo la que nos marcará de cerca a medida que vayamos cumpliendo una edad que requiere de un tiempo extra o de unos trucos de belleza que llegan de parte de los expertos que no dudan en explicarnos y darnos los consejos que necesitamos implementar. Rejuvenecer la mirada a partir de los 60 es una realidad, siempre y cuando le demos especial importancia en las herramientas y productos básicos, pero también en la manera de aplicarlos.

Rejuvenecer la mirada a partir de los 60

A partir de los 60 deberemos estar preparados para rejuvenecer la mirada. Es momento de apostar claramente por un cambio de tenencia que puede ser clave y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver desde un punto de vista diferente.

Esa mirada que empieza a reflejar la edad debe estar perfectamente enmarcada en una serie de detalles que la iluminan. Dependiendo de los colores que usamos, podemos ir viendo estos cambios que pueden acabar siendo esenciales. Estos pequeños gestos que ponemos en práctica pueden acabar siendo los que nos darán el punto que necesitamos.

Quitarnos años el sueño que podemos ir viendo llegar a nuestra vida, pero para conseguirlo, nada mejor que tener en cuenta determinados cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente podremos empezar a disfrutar de un giro radical sin precedentes.

Los consejos de los expertos nos darán las herramientas necesarias para restar años en lugar de sumarlos y la llave de este éxito, la tenemos en unos ojos y una mirada que tiene en las cejas el marco perfecto.

Pasos para maquillar las cejas para iluminar el rostro

Iluminar el rostro es más sencillo de lo que parece, es sólo cuestión de ponernos manos a la obra con un proceso que puede ser clave. En especial, en estos días en los que realmente cada elemento cuenta y puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

Los expertos de Atida nos dan una serie de consejos que deberemos aplicar y que son claves para conseguir lo que necesitamos.

No es opcional depilar las cejas. No puedes maquillar tus cejas si no las has depilado. Retira solo los pelitos sobrantes sin depilar demasiado. El color apropiado es tu color natural. Usa un lápiz o sombra del color natural de tus cejas, nunca uno más oscuro. La longitud de la ceja debe cubrir el párpado. La nariz sirve de referencia para marcar la longitud adecuada de la ceja. Disimula tus canas. Puedes teñirlas con productos específicos o recortarlas para un resultado natural. Desmaquilla. Desmaquilla tus cejas a diario y aplica crema hidratante en la zona.

A partir de aquí podemos empezar a poner en práctica un proceso que puede darnos esa mirada intensa que necesitamos.

Péinalas con un cepillo especial para cejas de manera que todos los pelos queden con la misma dirección y sentido. Depila y recorta. Recorta aquellos pelos más largos y depila los que sobresalgan antes de comenzar el maquillaje. Rellena con lápiz o sombra los pequeños huecos tras perfilarlas. Fija el maquillaje con un gel específico o con cera. Toque final. Para un resultado profesional, usa una sombra nude por debajo de la ceja para resaltar tu mirada.

Con estos pasos podremos conseguir una mirada más intensa y restaremos edad a unos ojos que suelen reflejar el paso del tiempo. Además debes tener en cuenta estas herramientas que te servirán para conseguir maquillar tus cejas correctamente: «Antes de comenzar con los tips, es necesario que cuentes con un pincel fino, un cepillo específico para esta zona, lápiz y sombra de ojos que sean del mismo tono que tus cejas y un gel o pomada de cejas con que poderlas fijar para mantener durante todo el día un aspecto impecable».