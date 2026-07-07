La guía definitiva para lucir unas cejas naturales y bien definidas durante todo el verano

En verano, el maquillaje da un cambio de rumbo: la naturalidad se impone hasta el punto en el que tiende casi a desaparecer. Es entonces cuando la importancia de sacar el máximo partido al rostro se interpone y donde las cejas pueden ayudar a buscar ese efecto natural que tanto evoca esta época del año. Son el marco de la mirada y un elemento clave para armonizar y suavizar el rostro, pero cuesta mucho mantenerlas cuando el sudor, el agua o la improvisación se interponen en los planes. Cuando esto ocurre, lo mejor que puedes hacer es tener a mano una guía básica sobre cómo trabajar las cejas en verano para que mantengan su aspecto.

Este año, las cejas se llevan naturales, frondosas y con cierto caos y, pese a que todos estos calificativos parecen simplificar al máximo el cuidado, dejarlas a su libre albedrío no es una opción. Queremos una mirada juvenil, despierta e intensa, y todo ello sin tener que recurrir al maquillaje. Por eso, dentro del secreto para tener unas cejas perfectas, Katrina Riera, farmacéutica y médica advisor de DS Labs, recomienda basarnos en dos principios fundamentales: el cuidado y la forma.

Cuida tus cejas

Algo que hemos aprendido estos últimos años es la complicación que hay detrás de los looks naturales. Porque donde la intención es abogar por la naturalidad, lo que tienes que hacer para conseguirlo es apostar por una rutina de cuidado mucho más intensa y precisa. En las cejas, al igual que en la piel, el principio es el mismo: elimina las malas manías que están dañando tus cejas e incorpora una correcta rutina.

En verano, no sólo la piel sufre, y uno de los errores más habituales que cometemos en esta época del año es no cuidar lo suficientemente bien las cejas. «Las cejas pueden debilitarse más por la combinación de radiación solar, calor, sudor, cloro y sal del mar, factores que favorecen la deshidratación y aumentan el estrés oxidativo en la zona», explica Katrina Riera. A esto se suman gestos «como el frotado al desmaquillar, la depilación excesiva o algunos tratamientos cosméticos como los tintes, que pueden añadir un estrés mecánico o químico sobre el folículo». En conjunto, todo ello puede hacer que el pelo de las cejas se vuelva más frágil, seco y quebradizo, y dar forma a una ceja quebrada se complica.

Elabora tu rutina

La rutina ideal en verano pasa por proteger, limpiar e hidratar correctamente la zona de las cejas. Conviene tomar nota de los agentes que más dañan su salud y que ponen en riesgo su aspecto y revertirlos, explica Riera. «También es importante mantener la zona limpia de restos de sal, cloro, sudor o fotoprotector».

Como complemento, «puede ser útil recurrir a productos específicos que ayuden a hidratar, fortalecer y mejorar el aspecto de las cejas, para mantenerlas más resistentes y con mejor densidad durante los meses de calor». En este caso, el sérum para cejas Spectral Brow aporta Nanoxidil, «una molécula que ayuda a prolongar la fase de crecimiento del cabello», además de ácido hialurónico y cafeína, dos activos que ayudan a que las cejas se vean más fuertes, densas y saludables. Otra opción es el RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner, de Revitalash Cosmetics, formulado para fortalecer el vello desde la raíz y prevenir la rotura.

Estos productos son eficaces para fortalecer la ceja, pero no milagrosos y, en caso de que la ceja pierda más densidad de la debida, Riera recomienda que debería consultarse con un especialista. «Por ejemplo, si aparecen zonas despobladas, calvas que van aumentando o una pérdida de densidad progresiva. También son señales de alerta la presencia de picor, inflamación, enrojecimiento o descamación, ya que pueden indicar que no se trata sólo de una caída cosmética, sino de una alteración del folículo o del cuero cabelludo”.

El verano no es el mejor momento para la depilación

Si antes buscábamos cierta teatralidad o expresión con el delineado de las cejas, ahora esta tendencia ha desaparecido por completo para dejar que la naturalidad llegue en su máxima expresión. Esto es una buena noticia para las cejas, principalmente porque de esta forma evitamos la depilación excesiva en esta zona, que puede irritar la piel.

Conviene evitar una depilación demasiado frecuente o agresiva, especialmente en verano. Como explica Katrina Riera, «cada depilación genera una pequeña inflamación local en la zona del folículo y, si se repite con mucha frecuencia, puede favorecer un aumento del estrés oxidativo». Si a eso se suman factores propios de esta época, como la exposición solar y la deshidratación, el entorno del folículo se vuelve menos favorable para el crecimiento del pelo. Por eso, «lo ideal es espaciar los retoques, evitar una depilación excesiva y cuidar bien la zona para no comprometer la densidad y la salud de las cejas».

Tratamientos permanentes para dar forma

Frente a la depilación impulsiva para que la ceja tenga una forma perfecta, lo que puedes hacer es optar por tratamientos con efecto más permanente que mantengan la ceja perfecta y consigan el acabado natural y efecto lifting que tanto está triunfando este verano. Opciones como el Fluffy Brows, o laminado de cejas, sellan y dan grosor a la ceja para levantar la mirada. Te garantizan un efecto perfecto sin tener que estar recurriendo a fijadores que obstruyen el poro y van contra su salud.

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Más permanente es el microblading, una técnica que consiste en tatuar la ceja para rellenarla. Es la técnica ideal para rellenar pequeñas calvas que pueda haber en la ceja o para dar más forma y frondosidad a cejas despobladas. Además, es una técnica duradera, ya que sus efectos pueden durar hasta dos años.