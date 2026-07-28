La Fiscalía sigue del lado de Begoña Gómez: anuncia que pedirá su absolución en el juicio

La Fiscalía continúa mostrando su cercanía a Begoña Gómez: en su último escrito al juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, la Fiscalía Provincial de Madrid reitera su posición y anuncia formalmente que solicitará la absolución de Begoña Gómez en el futuro juicio con jurado popular contra la esposa de Pedro Sánchez.

«Queremos señalar que no se formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio», sostiene la Fiscalía en su breve escrito al juez, fechado el pasado 24 de julio, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba el día 16 de este mes la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La resolución avalaba en lo mollar la instrucción del juez Juan Carlos Peinado.

El tribunal, sin embargo, apartó de esta vía al empresario Juan Carlos Barrabés, y limitó la imputación de la asesora Cristina Álvarez y ordenó el alzamiento de las medidas cautelares personales que pesaban sobre las dos investigadas, es decir, la retirada de pasaporte.

La resolución resolvía en 63 páginas de forma conjunta varios recursos de apelación y de queja interpuestos por las defensas y por el Ministerio Fiscal contra distintos autos dictados por Peinado.

El tribunal sostenía que resulta «perfectamente verosímil» que la investigada «logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno» para conseguir la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora.

En cuanto a la malversación, el auto detalló que Indra aportó 128.442 euros, Telefónica 50.000 euros y Google 110.000 euros, a los que se suma un gasto asumido por la UCM de 108.765,79 euros. La Sala considerí indiciariamente acreditado que Begoña Gómez transfirió el software desarrollado en el marco universitario a una sociedad propia, Transforma TSC S.L., constituida el 21 de noviembre de 2023.

Se descartaron dos delitos

El tribunal, sin embargo, discrepó del instructor en un punto sustancial: el delito de corrupción en los negocios. El auto razonaba que el Código Penal exige «su incardinación en un contexto específico de tráfico mercantil entre empresas privadas», algo que no concurre en la captación de fondos para un proyecto académico.

También descartaba la apropiación indebida, al considerar que este delito no puede recaer sobre bienes intangibles como una marca o un dominio web, y que dichos hechos «pudieran ser, incluso, objeto del tipo penal de administración desleal», figura que a su vez cede ante la malversación por tratarse de patrimonio público.