Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 19 de junio: salen a la luz los resultados de la autopsia
Capítulo 586 de 'Sueños de libertad'
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 18 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 585 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Damián no tiene dudas a la hora de tratar de reconducir, de algún modo, el desencuentro con Tasio. Este, por su parte, parece que ha optado por hacer una contratación verdaderamente inesperada en la fábrica. Begoña, por su parte, se ofrece a sustituir a Miguel en el dispensario.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Gabriel no tiene reparos a la hora de sugerir que despidan, de una vez por todas, a Beatriz. Todo ello mientras Andrés se arma de valor para proponer una cita a Valentina. Por si fuera poco, parece que ha llegado el momento más que perfecto para que Fina se despida, de una vez por todas, de la casa de los De la Reina. Estamos, indudablemente, ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 586 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 19 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Beatriz no ha tenido reparos a la hora de dejar que una desconocida piense que es la madre de Juanito, mientras que Marta tiene un tenso enfrentamiento con Tasio por la contratación de Paula.
Lejos de que todo quede ahí, Brossard no ha dudado un solo segundo en amonestar a Cloe, mientras que, finalmente, salen a la luz los resultados de la autopsia. Damián, por su parte, ha dado el importantísimo paso de comunicar a Tasio su decisión final sobre La Industrial, mientras que ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una nueva y sorprendente oferta a Brossard. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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