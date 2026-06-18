Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 17 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 584 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Gabriel no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para cargar contra Cloe por ayudar a los De la Reina. Claudia, por su parte, no tiene reparos a la hora de tener un tenso enfrentamiento con Luz.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo Julia se queda completamente sin palabras al encontrar la foto familiar de Beatriz, Gabriel y Juanito. Todo ello mientras Tasio se queda profundamente descolocado al ver a Paula durmiendo en la calle. Los resultados de la autopsia parecen inminentes, mientras que Damián toma una drástica decisión que no sienta para nada bien a Tasio, como era de esperar.

¿Qué sucede en el capítulo 585 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 18 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de poder ver cómo Damián hace todo lo que está en su mano para tratar de reconducir el desencuentro con Tasio. Este, a su vez, ha querido hacer una contratación verdaderamente inesperada en la fábrica. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos.

Begoña, por su parte, no ha tenido dudas a la hora de ofrecerse a sustituir a Miguel en el dispensario, mientras que Gabriel no duda un solo segundo en sugerirle que despidan a Beatriz. Andrés, por su parte, ha propuesto una cita a Valentina, mientras que Fina se arma de valor para despedirse, de una vez por todas, de la casa de los de La Reina. Parece que ha llegado el momento más que perfecto para dar ese paso. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.