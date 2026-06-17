No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 16 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 583 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Pablo hace todo lo que está en su mano para tratar de sobornar a don Agustín. Este, por su parte, mete cizaña a Gabriel sobre la detención de Nieves.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3, han podido ser testigos de cómo Miguel se sincera como nunca con Claudia. Federico, por su parte, ha hecho una impactante confesión sobre Roque. Cloe, mientras tanto, ha querido confesar a Damián la oferta de Floral a Brossard, mientras que Nieves se ha quedado profundamente sorprendida y sin palabras al recibir una impactante visita en la cárcel. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 584 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 17 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Gabriel no duda un solo segundo en cargar contra Cloe por ayudar a los de la Reina. Claudia, por su parte, tiene un tenso enfrentamiento con Luz, mientras que Julia se queda profundamente descolocada al encontrar la foto familiar de Beatriz, Gabriel y Juanito.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a tener la oportunidad de observar cómo Tasio ve a Paula durmiendo en la calle, mientras que parece que los resultados de la autopsia son inminentes. Damián, por su parte, toma una contundente decisión que no sienta para nada bien a Tasio. Una situación que, antes o después, va a marcar un gran punto de inflexión en esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.