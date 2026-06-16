No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 15 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 582 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Luz se queda profundamente descolocada al recibir una noticia de lo más impactante. Todo ello mientras Digna se arma de valor a la hora de defender a Nieves ante don Agustín, y lo hace sin tener en cuenta las posibles consecuencias de sus actos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Gabriel, mientras tanto, ha dado el importantísimo paso de tomar una contundente decisión que tiene estrecha relación con la sorprendente propuesta que le ha hecho Beatriz. Ella, por su parte, logra su objetivo de recuperar la fotografía con Gabriel y Juanito. Todo ello mientras Manuela se queda profundamente descolocada al pillar a Paula robando. Marta no ha tenido reparos a la hora de sincerarse con Damián, confesándole toda la verdad respecto a la Casa de los Montes.

¿Qué sucede en el capítulo 583 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 16 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Pablo hace hasta lo imposible por lograr sobornar a don Agustín, mientras que este opta por meter cizaña a Gabriel sobre la detención de Nieves. Y lo hace sin importarle en absoluto las posibles consecuencias.

Miguel, por su parte, se sincera como nunca con Claudia, mientras que Federico no ha dudado un solo segundo en hacer una revelación de lo más impactante que tiene estrecha relación con Roque. Cloe, por su parte, se arma de valor para confesar a Damián la oferta de Floral a Brossard, mientras que Nieves se queda completamente sin palabras al recibir una inesperada visita en la cárcel. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.