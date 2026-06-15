Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 15 de junio: Marta cuenta toda la verdad a Damián
Capítulo 582 de 'Sueños de libertad'
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 12 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 581 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han observado cómo Marta se muestra decidida a alquilar una casa nueva para pasar más tiempo con Fina, mientras que Damián quiere vender la Casa de los Montes. Se trata de un paso que, a buen seguro, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Damián se arma de valor para ofrecer su ayuda a Pablo, mientras que Begoña ha dado el importantísimo paso de sincerarse con Valentina. Por si fuera poco, Beatriz ha hecho una sorprendente e inesperada propuesta a Gabriel, mientras que Luz no tiene reparos a la hora de ocultar su implicación en la muerte de su padre. Y lo hace a pesar de ser consciente de la gran cantidad de consecuencias que tienen sus actos.
¿Qué sucede en el capítulo 582 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 15 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Luz se ha quedado completamente descolocada al recibir una noticia de lo más impactante. Todo ello mientras Digna no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para defender a Nieves, y hacerlo frente a don Agustín.
Por si fuera poco, Gabriel ha tomado una contundente decisión que tiene estrecha relación con la propuesta de Beatriz, mientras que ella parece haber logrado recuperar la fotografía con Gabriel y Juanito. Manuela, por su parte, pilla a Paula robando, mientras que Marta se ha armado de valor a la hora de contar toda la verdad a Damián respecto a la casa de los Montes. Parece que ha llegado el momento de dar ese importantísimo paso. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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