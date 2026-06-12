Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 11 de junio, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 580 de Sueños de libertad. De esta forma, han sido testigos de cómo Marta se muestra verdaderamente reacia a que Fina alquile un piso. Todo ello mientras don Agustín no ha dudado en armarse de valor para visitar a Nieves en la cárcel, con todo lo que eso conlleva. Por si fuera poco, parece que Federico no tiene reparos a la hora de dar largas a Eduardo para presentarle a su hijo Roque.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo la noticia de que Nieves se encuentra en la cárcel no ha tardado en extenderse por toda la colonia. Al fin y al cabo, se trata de una información verdaderamente sorprendente e impactante que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! Por si fuera poco, Paula se ha visto en la obligación de pedir ayuda a don Agustín, mientras que alguien verdaderamente inesperado ha regresado, por sorpresa, a la colonia.

¿Qué sucede en el capítulo 581 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 12 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Marta tiene como objetivo alquilar una casa nueva para poder pasar mucho más tiempo con Fina. Todo ello mientras Damián se muestra cada vez más decidido a vender la Casa de los Montes.

Damián, por su parte, ha ofrecido su ayuda a Pablo, mientras que Begoña ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse, como nunca, con Valentina. Beatriz, por su parte, no ha dudado un solo segundo en hacer una propuesta de lo más inesperada a Gabriel, mientras que Luz ha tomado la firme decisión de ocultar su implicación en la muerte de su padre. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.