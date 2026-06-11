No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 10 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 579 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Damián no ha podido evitar recordar, con cierta nostalgia, sus inicios en la empresa. Todo ello mientras Pablo da el importantísimo paso de visitar a Nieves en la cárcel, y hacerlo sin importarle lo más mínimo las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Gabriel no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para vengarse de Andrés, y hacerlo a través de Valentina. Por si fuera poco, Salva opta por agradecer a Claudia lo que hizo por él, mientras que Paula le oculta algo a Manuela que podría poner en jaque su vínculo. Todo ello mientras Cloe se ve obligada a tomar una drástica y contundente decisión que tiene estrecha relación con la oferta de Digna. Algo que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 580 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 11 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Marta no puede evitar mostrarse, cuanto menos, profundamente reacia a que Fina alquile un piso. Don Agustín, por su parte, no duda un solo segundo en visitar a Nieves en la cárcel.

En cuanto a Federico, parece que no le queda otra opción que dar largas a Eduardo para presentarle a su hijo Roque, mientras que la noticia de que Nieves ha entrado en la cárcel ha comenzado a extenderse por toda la colonia. Paula se ve en la obligación de pedir ayuda a don Agustín, mientras que todos se quedan descolocados al ver cómo alguien completamente inesperado regresa a la colonia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.