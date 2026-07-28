Jordi Roca, chef y pastelero español: «Mi brownie de chocolate no lleva mantequilla, sino 181 gramos de aceite de oliva»
Toma nota de esta receta de Jordi Roca
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El brownie de chocolate de Jordi Roca no lleva mantequilla sino aceite de oliva, una grasa saludable de lo más especial que debemos empezar a incorporar a nuestro día a día, también en postres. Los trucos de los expertos para hacer realidad este cambio de tendencia que nos lleva a incorporar el aceite de oliva en la repostería. Siendo los reyes del aceite de oliva, podremos utilizar este tipo de ingrediente para hacer delicias que vienen de lejos.
Este pastelero nos advierte de que podemos emplear de la misma forma que hacemos con la mantequilla de un tipo de ingrediente que todos tenemos en casa. Una grasa saludable para el cuerpo que no debemos dejar escapar. En especial en estos días en los que cada pequeño gesto puede contar de una manera muy especial. El brownie más delicioso que has probado nunca puede cocinarse en una abrir y cerrar de ojos con la ayuda de una base de lo más española y los consejos de Jordi Roca.
El chef y pastelero español Jordi Roca nos enseña a cocinar un buen brownie
Ese bizcocho que tiene un nombre extraño, que llega de lejos, pero que nos permite conseguir este cambio de tendencia que puede ser esencial. Una novedad que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca y puede convertirse en nuestro mejor aliado.
Es hora de saber cómo preparar este delicioso postre, desayuno o merienda un Jordi Roca que es el auténtico maestro del chocolate y los dulces de nuestro país. El secreto de un buen brownie parte de una base que tiene en los ingredientes de primera calidad su razón de ser.
España es un país de buena leche y productos lácteos, podemos encontrar una buena mantequilla que podría acabar siendo la mejor opción posible en estos días en los que realmente cada gesto será esencial. Una receta de esas que impresionan y que, sin duda alguna siempre será bienvenida.
En cualquier época del año, ya sea con un café caliente o con una bola de helado, el brownie es una buena opción. Con mantequilla de nuestras vacas o con un aceite de oliva que es uno de los sellos de identidad de nuestro país, Jordi Roca, tiene claro cómo debe ser esta receta.
El brownie de chocolate de Jordi Roca lleva aceite de oliva
Esta receta que comparte Jordi Roca nos sumerge directamente en una combinación de ingredientes que puede ser clave y que seguramente se acabará convirtiendo en la mejor opción posible de estos días. Unos ingredientes de lo más especiales que llegan para convertirse en nuestro mejor aliado.
El primer paso, como siempre, es preparar los ingredientes. En este caso serán necesarios:
- 500 g de chocolate N70
- 181 g de aceite de oliva virgen extra
- 130 g de harina
- 3 g de levadura química
- 300 g de huevo
- 345 g de azúcar
Elaboración:
- Rompe dos huevos completos en un recipiente y añade poco a poco el azúcar mientras revuelves con la varilla. La idea es montar los huevos con el azúcar, por lo que continúa removiendo la receta hasta que quede toda la mezcla homogénea.
- En una sartén echa el aceite que has retirado anteriormente y añade el chocolate negro. La idea es derretirlo, así que ponlo a fuego suave y, una vez que veas que el aceite ha tomado algo de temperatura, añade el chocolate negro y remuévelo lentamente hasta que se derrita por completo. Para evitar que se queme, deberás hacer dos cosas: no poner el fuego muy alto y no dejar de remover el chocolate.
- Este paso es importante para conseguir que la textura del chocolate quede perfecta, brillante y fluida, gracias a que incorpora el aceite y lo remueve lentamente. El propio Jordi señala que en este paso está un poco el truco, ya que, aunque este paso es más lento que el microondas, es una buena forma para mantener íntegra la textura cremosa que se busca en el chocolate. «Las cosas buenas necesitan cariño, tiempo, dedicación e intención», dice con humor a su contrincante.
- Cuando el chocolate ya se ha derretido, añade a la sartén la mezcla de los huevos con el azúcar. Una vez integrada la mezcla, separa la sartén del fuego y no la dejes de remover. Devuelve la mezcla al bowl y añade la harina. Remueve toda la mezcla de forma que la harina se integre y no queden grumos en la mezcla.
- Paciencia, queda el último paso. En un recipiente de cristal pon una base de pan de horno y añade la mezcla. Dale unos toques en la base para que toda la mezcla se extienda de forma uniforme en el recipiente de hornear y no queden cámaras de aire en el interior de la mezcla. De ahí, lleva el brownie directo al horno a 180º durante 20 minutos, déjalo atemperar y ¡listo para disfrutar!