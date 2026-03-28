El chef Jordi Roca desvela el mejor truco para hacer la piña catalana y que salga para chuparte los dedos
Toma nota de esta receta del chef Jordi Roca
Patatas bravas con salsa ahumada casera
La piña catalana es un postre que llega de lejos con un toque tradicional que el chef Jordi Roca se encarga de explicarnos cómo preparar. Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar de darnos el postre que buscamos. Todo lo que preparamos en casa es más barato y natural que los procesados, siempre es mejor hacer un buen dulce casero que comprarlo en un supermercado. Nos vamos a convertir en pasteleros clásicos gracias a esta receta de Jordi Roca que traspasa fronteras.
Esta fusión de un clásico de la cocina catalana de aprovechamiento, la crema catalana. En los tiempos en los que cada casa tenía a esas gallinas que proporcionaban huevos, hasta hace poco, uno de los ingredientes más baratos de la cesta de compra, este tipo de postres acabaron siendo de lo más especiales. Son tiempos de aprovechar esta tradición que nos sumergirá de lleno en una mezcla de ingredientes que puede acabar siendo sorprendente. Este chef catalán nos enseña cómo aprovechar la piña para preparar una receta sorprendente en estos tiempos que corren.
Saldrá para chuparte los dedos
Un postre es la mejor manera de cerrar una cena o comida especial, vamos a descubrir un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo esencial en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Es hora de aprovechar cada detalle que tendremos en nuestras manos.
Estos dulces que tienen una cierta ambientación tradicional pueden acabar de darnos algunos cambios que sin duda alguna, tocará empezar a tener en mente. Son días de mezclar algunos ingredientes en esta deliciosa parte final de una cena o comida con un básico de nuestra alimentación.
Podemos preparar un dulce a base de fruta que nos ayudará a añadir fruta y un dulzor delicioso que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de aprovechar este tipo de elementos que puede acabar generando un plus de buenas sensaciones. Con la piña de base podremos coronarla con un toque de una de las cremas más deliciosas que existen.
En este caso, vamos a descubrir una mezcla de buenas sensaciones que puede acabar siendo esencial. En estos días en los que nos apetece experimentar en la cocina, esta mezcla de ingredientes y de sabores puede ser lo que buscamos para sorprender.
El mejor truco para preparar la piña catalana nos lo explica Jordi Roca
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Como buen catalán Jordi Roca es todo un experto en cocinar la crema catalana que se ha convertido en todo un símbolo. Pero cuidado, porque lo que puede pasar a partir de ahora es una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.
En las redes sociales de Jordi Roca encontrarás esta receta que puede añadir el toque de dulce a cualquier parte final de una cena o comida, pero cuidado, porque también puedes descubrir la mezcla de ingredientes que nos apasiona con una presentación un poco diferente.
Ingredientes:
- 1 piña natural
- Azúcar moreno
- 1 cucharada de mantequilla
- 500 ml de leche
- 4 yemas
- 25 gr de maicena
- 75 gr de azúcar y dos cucharadas para caramelizar
- 1 rama de canela
- La piel de 1 limón
Cómo preparar una piña rellena de crema catalana
- Para esta receta utilizaremos una piña natural, se trata de una fruta diurética de fondo dulce y de textura suave que combinará perfectamente con la crema catalana.
- Pelamos la piña manteniendo la estructura para que sea más fácil de rellenar. Colocaremos la piña al horno con un poco de mantequilla y el azúcar moreno, de esta manera conseguiremos una leve caramelización que la hará aún más apetecible.
- Ponemos la leche en un cazo, nos guardamos medio vaso para poder disolver la maicena. Aromatizamos la leche con la canela en rama y la piel de limón.
- Calentamos la leche, mientras se prepara seguimos con la receta de crema catalana. Mezclaremos los huevos con el azúcar. Le añadiremos a esta mezcla la leche con la maicena. Tendremos la base principal que hará espesar esta deliciosa crema.
- En el momento en que la leche que se está aromatizando empiece a hervir retiramos la canela y el limón. Vamos uniendo poco a poco las dos mezclas, las ponemos en el fuego con cuidado, evitaremos que el huevo se cuaje y nos quede una crema demasiado sólida.
- Batimos con las varillas hasta conseguir una crema catalana perfecta. Para conseguir que quede mucho más fina, cuando la tenemos lista vamos a pasarla por el colador, de esta manera no tendremos ningún grumo y nos quedará mejor presentada.
- Colocamos la crema catalana en el interior de la piña. Este postre tiene una crujiente capa por encima que conseguiremos con un par de cucharadas de azúcar. Las quemaremos o gratinaremos hasta obtener una cobertura crujiente. El resultado de este dulce es espectacular.