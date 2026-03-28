El chef Jordi Roca desvela el mejor truco para hacer la piña catalana y que salga para chuparte los dedos

La piña catalana es un postre que llega de lejos con un toque tradicional que el chef Jordi Roca se encarga de explicarnos cómo preparar. Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar de darnos el postre que buscamos. Todo lo que preparamos en casa es más barato y natural que los procesados, siempre es mejor hacer un buen dulce casero que comprarlo en un supermercado. Nos vamos a convertir en pasteleros clásicos gracias a esta receta de Jordi Roca que traspasa fronteras.

Esta fusión de un clásico de la cocina catalana de aprovechamiento, la crema catalana. En los tiempos en los que cada casa tenía a esas gallinas que proporcionaban huevos, hasta hace poco, uno de los ingredientes más baratos de la cesta de compra, este tipo de postres acabaron siendo de lo más especiales. Son tiempos de aprovechar esta tradición que nos sumergirá de lleno en una mezcla de ingredientes que puede acabar siendo sorprendente. Este chef catalán nos enseña cómo aprovechar la piña para preparar una receta sorprendente en estos tiempos que corren.

Saldrá para chuparte los dedos

Un postre es la mejor manera de cerrar una cena o comida especial, vamos a descubrir un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo esencial en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Es hora de aprovechar cada detalle que tendremos en nuestras manos.

Estos dulces que tienen una cierta ambientación tradicional pueden acabar de darnos algunos cambios que sin duda alguna, tocará empezar a tener en mente. Son días de mezclar algunos ingredientes en esta deliciosa parte final de una cena o comida con un básico de nuestra alimentación.

Podemos preparar un dulce a base de fruta que nos ayudará a añadir fruta y un dulzor delicioso que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de aprovechar este tipo de elementos que puede acabar generando un plus de buenas sensaciones. Con la piña de base podremos coronarla con un toque de una de las cremas más deliciosas que existen.

En este caso, vamos a descubrir una mezcla de buenas sensaciones que puede acabar siendo esencial. En estos días en los que nos apetece experimentar en la cocina, esta mezcla de ingredientes y de sabores puede ser lo que buscamos para sorprender.

El mejor truco para preparar la piña catalana nos lo explica Jordi Roca

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Como buen catalán Jordi Roca es todo un experto en cocinar la crema catalana que se ha convertido en todo un símbolo. Pero cuidado, porque lo que puede pasar a partir de ahora es una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

En las redes sociales de Jordi Roca encontrarás esta receta que puede añadir el toque de dulce a cualquier parte final de una cena o comida, pero cuidado, porque también puedes descubrir la mezcla de ingredientes que nos apasiona con una presentación un poco diferente.

Ingredientes:

1 piña natural

Azúcar moreno

1 cucharada de mantequilla

500 ml de leche

4 yemas

25 gr de maicena

75 gr de azúcar y dos cucharadas para caramelizar

1 rama de canela

La piel de 1 limón

Cómo preparar una piña rellena de crema catalana