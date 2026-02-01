El chef Jordi Roca desvela el truco secreto para que el arroz quede mucho más sabroso

Desvela el truco secreto para que el arroz quede mucho más sabroso, el chef Jordi Roca nos explica cómo conseguirlo fácilmente. El arroz es uno de los platos más típicos de nuestra cocina, debemos empezar a pensar en este tipo de elementos que, sin duda alguna, pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Un buen básico que sin duda puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Es momento de aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Este tipo de elementos que pueden acabar haciéndonos descubrir lo mejor de un tipo de ingrediente que infunde cierto respeto, de gran forma que puede acabar siendo lo que nos hará descubrir algunos elementos que pueden acabar convirtiéndose en el mejor elemento posible. Ese truco ideal para crear un arroz de esos que queden sabrosos y en su punto, un chef con nombre propio como Jordi Roca nos desvela este importante truco.

El arroz puede quedar mucho más sabroso

Mucho más sabroso puede quedar el arroz, este bocado maravilloso plato tradicional que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por lo máximo, puede quedarnos un buen básico que será esencial en los domingos o en esos días especiales que nos harán apostar por este tipo de detalles esenciales.

Conseguir que nos quede un buen arroz puede acabar siendo una realidad, en estos días en los que cada detalle acabará marcando una diferencia importante. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Este arroz que tenemos en mente puede quedar de lujo con un truco de chef profesional. Gracias a los expertos que nos han dado una mezcla de sabores que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que nos apetece un arroz profesional.

Si estás pensando en conseguir un plato de esos que impresionan, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo con un truco del famoso chef Jordi Roca.

El truco secreto del chef Jordi Roca para que el arroz quede sabroso

El arroz puede quedar mucho más sabroso con el truco secreto del chef Jordi Roca, un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo nuestra mejor arma secreta. Podemos crear esta mezcla de ingredientes del todo inesperada con esta mezcla de sabores espectacular.

Te proponemos una buena receta que se convertirá en la mejor opción posible para estos días que tenemos por delante. Una mezcla de ingredientes que tenemos en casa y que puede ayudarnos a conseguir un buen bocado de esos que impresionan en un domingo o en un día festivo o de celebración.

Ingredientes:

200 gramos de arroz tipo bomba

400 gramos de cordero

1 butifarra

200 gramos de setas

1 cebolla

1 pimiento verde

1 tomate

Agua

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Azafrán

1 hoja de laurel

Perejil para decorar

50 gramos de foie

5 almendras tostadas

5 avellanas tostadas

100 ml de brandy

tomillo

Cómo preparar el arroz de montaña con cordero y butifarras:

Cortar el cordero en trozos del tamaño de un bocado. Salpimentar y dorar en una sartén con aceite. Retirar y reservar. Trocear la butifarra, dorar y reservar con el cordero. Picar finamente la cebolla y el pimiento. Trocear las setas. En una paellera, echar aceite y pochar la cebolla y el pimentón. Cuando estén suaves añadir el tomate pelado y picado. Agregar las setas con el laurel y unas hebras de azafrán. Rehogar. Incorporar el arroz y remover. Verter algo más del doble de agua que de arroz. Incorporar el cordero y la butifarra, mezclar, salpimentar y dejar cocinar a fuego medio-bajo durante 16 a 18 minutos. Cuando el arroz esté listo retirar la hoja de laurel. Para la picada: picar las almendras y las avellanas tostadas, ponerlas en el mortero con unas hojitas de tomillo. Majar todo. En una sartén caliente poner el foie, verter el brandy y añadir el majado. Cocinar hasta que el foie se deshaga. Añadir al arroz y mezclar. Rectificar el punto final de sal.

Atrévete a descubrir este plus de buenas sensaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta, en estos días en los que cada detalle cuenta. Este arroz es un buen básico que acabará siendo el que nos marcará muy de cerca. Esta delicia puede convertirse en el mejor plus posible en estos días que tenemos por delante.