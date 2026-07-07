Dani García (50 años), chef español: «Las gambas a la plancha no llevan aceite ni ajo ni limón; ponles sólo agua y un poco de sal»

Las gambas a la plancha no llevan aceite ni ajo ni limón, son un pequeño manjar que podremos conseguir cocinar como el chef español, Dani García. Un plato tan especial como unas gambas o un buen marisco, de esos que llega de nuestras costas, siempre es bienvenido a cualquier mesa. Será el momento de conocer en primera persona este tipo de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Este chef español no duda en darnos algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Cuando necesitamos cocinar este clásico, nada mejor para hacerlo que con la ayuda de un tipo de ingrediente que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Una novedad plena que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a descubrir con una receta tan simple como deliciosa.

El chef Dani García nos explica cómo cocinar unas buenas gambas

La realidad es que cometemos más de un error cuando cocinamos unas gambas que pueden tener algunos pequeños detalles que quizás hasta ahora desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás un buen plato de comida se convierte en la mejor de las reuniones posibles.

Vamos a conseguir una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna acabará siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Una novedad que hasta el cambio puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Unas buenas gambas pueden acabar siendo la mejor opción posible en estos días en los que realmente podremos disfrutar de una cocina casera que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Este tipo de manjar no necesita mucho para quedar bien.

Las gambas a la plancha no llevan aceite ni ajo ni limón; ponles sólo agua y un poco de sal

En caso de añadir un aceite, ajo o limón a las gambas, vamos a poder conseguir un buen básico en un abrir y cerrar de ojos. Una combinación ganadora que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar claramente por la sencillez de un plato de esos que sólo necesita las gambas, agua y la sal adecuada, en caso de añadir un toque de pimienta tampoco les vendrá mal.

Las gambas son una buena materia prima que vamos a poder crear a la velocidad de la luz. Con una mezcla de sabores y de ingredientes que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Una combinación básica que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Te proponemos una receta de esas que pueden acabar siendo la que nos hará descubrir un buen manjar hecho en casa.

Ingredientes:

200 gramos de gambas

15 gramos de maicena

10 gramos de mantequilla

Hojas de albahaca frescas

Hojas de perejil fresas

Ralladura de ½ limón

Zumo de 2 limones

Zumo de 1 mandarina

Zumo de 1 naranja

30 mililitros de aceite de oliva

Sal y pimienta

Cómo preparar las gambas a la plancha con salsa de cítricos y albahaca: