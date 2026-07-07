Las expertas en limpieza coinciden: éste es el truco para que las ventanas de tu casa queden brillantes sin usar productos químicos

El truco para que las ventanas de tu casa queden brillantes sin usar productos químicos, puede cambiarlo todo por completo, las expertas en limpieza coinciden en estos ingredientes. La realidad es que cada vez más, nos preocupamos de mantener una casa en orden de tal forma que podemos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Será el momento de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa inesperada. En estos días en los que la casa cobra un especial protagonismo, nada mejor que empezar a prepararse para que las ventanas nos queden como nuevas con unos ingredientes que tenemos en casa. Es tan sencillo, como empezar a usar algunos elementos que no contienen químicos y son de lo más sencillos. Será cuestión de ponernos manos a la obra con ello para cambiar por completo la forma de hacer esta tarea rutinaria.

Coinciden las expertas en limpieza

La limpieza es un elemento que puede convertirse en la antesala de algo más, con ciertas novedades que pueden convertirse en algo esencial. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que nos servirá para hacer una de las tareas que quizás más dolores de cabeza nos generan, hacer las ventanas.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañar en breve y que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará alguna sorpresa inesperada, en la manera de limpiar nuestra casa. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que las ventanas llaman nuestra atención.

La época del año en la que menos llueve, es el momento ideal de ponerse manos a la obra con una limpieza que puede acabar siendo la que nos ayudará a tener las ventanas como el primer día. Si esperas a las vacaciones para darle un buen repaso a la casa, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo de la mejor forma posible. Tu casa estará libre de químicos de una forma que quizás te sorprenderá.

Éste es el truco para que las ventanas de tu casa queden brillantes sin usar productos químicos

Las ventanas de tu casa pueden quedar brillantes sin usar productos químicos, con un truco que puede resultarnos especialmente sencillo. Es hora de poner en práctica un sistema que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Los expertos en limpieza de Climpprofesional no dudan en darnos el truco que nos ayudará a dejar las ventanas perfectas, usando, nada más y nada menos que vinagre de limpieza. Un buen básico que puede convertirse en nuestro mejor aliado de la limpieza profunda de nuestra casa.

PASO 1. Elige el momento adecuado. Limpia en un día nublado, a primera hora de la mañana o con el cristal en sombra. El sol y el calor secan el vinagre en segundos antes de que puedas limpiarlo, y eso genera cercos.

PASO 2. Prepara la mezcla en un pulverizador. Mezcla vinagre y agua destilada en las proporciones que necesites. Un pulverizador con boquilla fina distribuye mejor que aplicar con paño directamente.

PASO 3. Pulveriza de arriba hacia abajo. Empieza siempre desde la parte superior del cristal. La mezcla escurrirá hacia abajo y no tendrás que repasar zonas ya limpias. Una capa fina y uniforme es suficiente.

PASO 4. Pasa la bayeta húmeda con movimientos en S usa una bayeta de microfibra ligeramente húmeda con movimientos en zig zag horizontal, de arriba hacia abajo, sin círculos. Los movimientos circulares redistribuyen la suciedad en lugar de arrastrarla.

PASO 5. Seca inmediatamente con otra bayeta seca. Este paso es el que marca la diferencia. Sin esperar, seca con una segunda bayeta seca. si solo tienes una, trabaja en secciones pequeñas: pulveriza, limpia y seca antes de pasar a la siguiente.

PASO 6. Repasa bordes y esquinas. Los bordes acumulan más humedad. Dobla la bayeta seca y repasa los cuatro bordes. Es donde más se notan las marcas si se olvidan.

Añaden un truco importante para conseguir llegar hasta las ventanas más grandes: «Usa un mojador profesional para aplicar la mezcla y una escobilla de goma para arrastrar. Mucho más rápido que la bayeta y el resultado es impecable: la escobilla elimina el líquido en una sola pasada sin humedad residual».

Aprovecha estos días de menos calor para hacer las ventanas, no es una actividad que puedas hacer durante las horas centrales del día si hay una temperatura elevada, espera a que el sol esté menos intenso o busca un día nublado.