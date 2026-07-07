La psicología lo confirma: las personas con un coeficiente intelectual bajo utilizan estas 3 frases a menudo

Los expertos en psicología llevan años trabajando en descifrar los hábitos, habilidades y palabras de las personas que tienen un coeficiente intelectual más bajo. Incluso, la psicología habla de una serie de frases que pueden pronunciar las personas que tienen una empatía menos desarrollada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que tienen un coeficiente intelectual más bajo.

El coeficiente intelectual es una medida que evalúa las habilidades cognitivas de las personas y se evalúa a través de pruebas que tienen que ver con el razonamiento lógico y matemático; la comprensión verbal y la capacidad de síntesis; la memoria en el trabajo y también en el procesamiento visual. Además, esta inteligencia también se puede mediar a través de otras habilidades como puede ser la flexibilidad mental, la comunicación con otras personas y la empatía emocional.

Este último término, la empatía emocional, ha sido históricamente un campo de estudio para los expertos en psicología que estudian la capacidad de sentir las emociones y los sentimientos de otras personas. La forma de hablar y comunicarse con otras personas y esta empatía emocional puede decir mucho de las personas y por ello la psicología ha puesto el foco en las frases que suelen pronunciar las palabras que tienen un coeficiente intelectual más bajo, que también están relacionadas con una menor inteligencia emocional.

Las frases y el bajo coeficiente intelectual

Según los expertos en psicología, las personas con un coeficiente intelectual más bajo se caracterizan por esta falta de empatía y por ello no saben medir el impacto que pueden tener sus palabras. Por ello, la forma de comunicarse con los demás puede ser más brusca, aunque ellos no lo sepan.

«Sólo estoy diciendo la verdad» es una frase que se asocia a las personas con un coeficiente intelectual más bajo. A diferencia de las personas que tienen un coeficiente intelectual más alto, que comprenden que la verdad y la forma de comunicarla son cosas distintas, las personas con menos inteligencia emocional suelen imponer sus argumentos de forma taxativa.

Las personas con un coeficiente intelectual más bajo también suelen tener dificultades para comprender el descontento de otras personas por las palabras que pronuncian. Por ello, los expertos en psicología informan que suelen pronunciar frases como «¿De verdad eres tan sensible?» o «Estás siendo demasiado sensible». Esto resume a la perfección esta falta de empatía emocional y deja claro que no hay sensibilización con los problemas de los demás.

Los expertos en la materia también citan otra frase de las personas con un coeficiente intelectual bajo y que utilizan como forma de justificar todos los comentarios o sugerencias que puedan hacer. «Lo dije porque quería lo mejor para ti» son unas de las palabras que suelen pronunciar, según la psicología.

La frase viral de las personas con un coeficiente intelectual más bajo: «No necesito ayuda»

«No necesito ayuda. Esta es una de las frases más pronunciadas por las personas con un coeficiente intelectual más bajo, que es una señal de inseguridad y de la dificultad para reconocer sus propias limitaciones. Otra de la frases virales que pronuncian este tipo de personas es: «Yo no voy a cambiar». Esto está relacionado con una falta de flexibilidad cognitiva y el rechazo a la automejora.

En resumen, estas son las frases que pronuncian a menudo las personas con un coeficiente intelectual más bajo: