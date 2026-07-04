La psicología dice que las personas que siempre dejan propinas en bares y restaurantes no lo hacen por causar buena imagen, sino por reconocer el valor de los trabajadores

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Dejar una propina suele verse como un gesto cotidiano, casi automático, que aparece al terminar una comida o al recibir un servicio agradable. Sin embargo, detrás de ese acto aparentemente simple puede esconderse un conjunto de emociones, valores y motivaciones personales mucho más complejo de lo que parece. Algunas personas pagan su cuenta tal cual y otras dejan cantidades superiores a las esperadas incluso cuando nadie las observa. Desde la psicología se plantea que este comportamiento no depende únicamente del dinero disponible, sino también de la forma en que cada individuo interpreta las relaciones humanas y sociales, y tiene que ver con dejar propinas.

La costumbre de dar propinas ha despertado durante años el interés de investigadores y especialistas en comportamiento humano porque representa una conducta curiosa: las personas entregan una cantidad adicional sin una obligación estricta y, en muchos casos, sin recibir nada extra a cambio. La web Dnews define que la empatía puede desempeñar un papel esencial en este comportamiento, ya que quienes comprenden las dificultades de otros trabajadores sienten un deseo más fuerte de reconocer su esfuerzo. Además, diversos estudios psicológicos señalan que los actos de generosidad pueden generar satisfacción personal y activar mecanismos relacionados con el bienestar emocional. Esto sugiere que el acto de dejar dinero adicional sobre una mesa puede ir mucho más allá de una mera transacción económica y convertirse también en una expresión de valores personales y relaciones sociales.

Las personas que dejan propinas son empáticas y agradecidas

Según la web Psicoamena, Michael Lynn, profesor de gestión de alimentos y bebidas de la Universidad de Cornell, que ha realizado una amplia investigación sobre las propinas, afirma: «Los estudios demuestran que cuanto más extrovertidos son los rasgos de personalidad de la gente en un país, más propina dan a los proveedores de servicios y más propinas dejan».

Uno de los factores que aparece con frecuencia al analizar este comportamiento es la empatía. Según la información recogida por Dnews, las personas que dejan propinas generosas suelen mostrar una mayor capacidad para ponerse en el lugar de otros.

«Son individuos que perciben el trabajo realizado, reconocen el esfuerzo detrás de un servicio y consideran importante expresar agradecimiento mediante acciones concretas», mencionan.

Para ellos, la propina no se interpreta únicamente como un pago adicional. Más bien se convierte en una forma de transmitir respeto y reconocimiento hacia alguien que ha dedicado tiempo y atención a atenderles. En muchos casos, ese gesto también refleja una sensibilidad especial hacia las circunstancias de quienes trabajan cara al público.

Las normas sociales y el comportamiento de dejar propinas

La Asociación Americana de Psicología (APA) y el profesor Michael Lynn, especialista en comportamiento del consumidor y marketing de la Escuela de Administración Hotelera Peter y Stephanie Nolan de la Universidad de Cornell, explican que la calidad del servicio no determina por sí sola las diferencias entre las propinas que dejan los clientes.

«El factor con mayor peso suele ser la expectativa social. Las personas aprenden desde edades tempranas que existe una especie de norma no escrita sobre cuánto debería dejarse en determinadas situaciones. A menudo, el deseo de ajustarse a esas expectativas influye más de lo que muchos imaginan», comenta el especialista.

Propinas: la aprobación y el respeto del cliente al trabajador

Las investigaciones también indican que la relación establecida entre cliente y trabajador puede modificar el comportamiento. Michael Lynn señala que las personas suelen valorar más la opinión y aprobación de alguien con quien sienten cierta conexión que la de un desconocido absoluto.

La Escuela de negocios Tuck añade que los seres humanos tienen una tendencia natural a ajustarse a las normas compartidas por su entorno. Alejarse demasiado de aquello que se considera aceptable puede producir una sensación incómoda.

«Por ese motivo, muchos individuos dejan una cantidad determinada porque perciben que actuar de otra manera podría generar malestar o sensación de desajuste social», sostienen.

¿Qué revela una propina sobre la personalidad?

Aunque no existe un único perfil para definir a quienes dejan más dinero del esperado, los especialistas coinciden en que determinados rasgos aparecen con frecuencia. La generosidad, la empatía, la búsqueda de relaciones positivas y el deseo de actuar conforme a ciertos valores personales suelen estar presentes en mayor medida.

Dejar una propina, por tanto, no siempre significa intentar impresionar o aparentar una situación económica concreta. En muchos casos representa una pequeña decisión cotidiana que refleja la manera en que una persona entiende el respeto, la gratitud y la convivencia con quienes la rodean.

Los expertos aseguran que el acto de dejar propina también puede convertirse en una muestra silenciosa de identidad personal y de la forma de relacionarse con otras personas diariamente.