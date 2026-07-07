Pasado el primer fin de semana de julio, y el lunes, y con temperaturas que son sin duda abrasadoras, poco apetece el coche, pero hay quien debe hacerlo por las vacaciones y otros en cambio, lo necesitarán todavía para trabajar de modo que el precio de la gasolina y saber cuánto nos cuesta hoy martes 7 de julio en Madrid, sigue siendo algo realmente importante.

Además, no podemos olvidar que la rebaja del IVA en los carburantes dejó paso a un descuento temporal de tres meses y de carácter progresivo: en julio el ahorro es de 15 céntimos por litro, en agosto bajará a 10 céntimos y en septiembre se quedará en 5 céntimos. Esto, unido a que el precio del crudo sigue pendiente de la evolución del conflicto en Oriente Medio, hace que los precios se muevan con cautela pero sin grandes sobresaltos en los últimos días, así que conviene más que nunca saber dónde repostar más barato. Para eso, los datos que reporta el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica son la referencia más fiable, así que toma nota porque estos son los mejores precios disponibles hoy en Madrid.

Precio de la gasolina hoy 7 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo que podemos ver en el Geoportal de gasolineras, aquí es donde te va a resultar más barato repostar hoy martes:

Gasolina 95

E.S. El Álamo, S.L. . El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: 1,339 €/l .

. El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: . Galp . Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: 1,349 €/l .

. Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,385 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1,387 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,389 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1,389 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1,389 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1,389 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,389 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: 1,389 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1,389 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,395 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,399 €/l .

. Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,399 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 110. Precio: 1,399 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 110. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,399 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1,399 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,459 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,499 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,549 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Galp . Collado Villalba. Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n. Precio: 1,579 €/l .

. Collado Villalba. Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,599 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,609 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,609 €/l .

. Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,609 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1,619 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,619 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Shell . Madrid. Carretera de Valencia, km 14,800. Precio: 1,619 €/l .

. Madrid. Carretera de Valencia, km 14,800. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,619 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1,619 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,627 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina Calle Ávila. Precio: 1,629 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina Calle Ávila. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1,629 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1,639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1,639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1,639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1,639 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,639 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,500. Precio: 1,649 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,500. Precio: . Shell Atalayuela 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1,649 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1,649 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1,649 €/l.

Diésel

Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,369 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,379 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,379 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,379 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,389 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal (izquierda), 80. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Avenida Portugal (izquierda), 80. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,399 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . T9 . Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,409 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. CC Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,409 €/l .

. Fuenlabrada. CC Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . E.S. El Álamo, S.L. . El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: 1,409 €/l .

. El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: . Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1,409 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,409 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,409 €/l.

Con los precios ya mostrados, puedes ver mejor donde repostar este martes, pero si quieres encontrar gasolineras baratas, en otro momento o cualquier otro día, tienes el Geoportal de gasolineras que ya sabes que ofrece los resultados actualizados, pero no sólo como listado sino también como un mapa interactivo como el que ves ahora a modo de ejemplo, de modo que dar con la estación de servicio cercana y mas económica te será más fácil.