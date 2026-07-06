¿Hasta cuándo durará la ola de calor actual? Los meteorólogos ya saben cuándo bajarán las temperaturas

Los meteorólogos ya saben cuándo bajarán las temperaturas, los expertos lanzan un aviso de hasta cuándo durará la ola de calor actual. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con unas cifras que realmente sorprenderán y pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Este mes de julio llegaremos a un punto máximo de una segunda ola de calor en la que todo puede acabar siendo posible. Las temperaturas acabarán siendo las grandes protagonistas de estos días de verano en los que la previsión del tiempo pone los pelos de punta.

Estamos acostumbrados a tener un verano de esos que impresionan que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días, pero cuidado, porque lo que vamos a vivir en este, es algo fuera de lugar. Las cifras altas que vemos en el termómetro quizás no nos den tregua, sino todo lo contrario. Vamos a ir hacia unos cambios que pueden convertirse en un problema para muchos, con unos registros que realmente pueden acabar siendo lo que nos acompañarán en estas próximas jornadas. Lo que podría pasar es que estemos ante un marcado cambio de tendencia en la que las altas temperaturas van a batir gran parte de los récords.

Esta ola de calor actual tiene los días contados

Hablamos de ola de calor cuando estamos ante unas temperaturas que se mantienen altas y lo hacen de tal forma que nos sitúan en un punto de no retorno. Nos sumergimos en unos registros que realmente pueden acabar siendo las que nos harán pensar en determinados cambios.

Lo que nos estará esperando es una situación del todo inesperada en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Es momento de conocer lo que podría pasar en unas jornadas en las que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que todo puede ser posible.

Esta ola de calor que tenemos por delante y que puede convertirse en la antesala de algo mucho peor. Si hacemos números, nos damos cuenta de que tenemos que esperar lo inesperado, un verano de esos en los que el descanso puede acabar siendo una misión imposible.

Lo peor de estas cifras es que podemos estar ante una ola de calor de récord no sólo durante el día, sino también con unas noches en las que el termómetro no va a querer bajar.

Los meteorólogos ya saben cuándo bajan las temperaturas

Las temperaturas van a bajar en unos días en los que realmente cada detalle cuenta, será el momento de apostar claramente por una serie de cambios que, sin duda alguna, podría convertirse en el alivio que esperaremos en un calendario en el que todo puede ser posible. La AEMET no duda en lanzar advertencias por un calor que puede alargarse durante toda la semana.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Continúa la ola de calor y el predominio de la estabilidad en la Península y en los archipiélagos. Sin embargo, se esperan tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento, en el centro peninsular, más probables en la meseta sur y en el este de Extremadura; no se descartan de forma aislada en otros puntos de los sistemas Béticos, la cordillera Cantábrica, el este de Galicia y el oeste de Castilla y León. En las costas gallegas y asturianas, se prevén nubes bajas y algunas brumas; en el resto de la Península y Baleares, cielos despejados o con algunas nubes altas. En Canarias, los cielos vendrán con intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur; además, se espera una entrada de calima.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, la meseta norte y, de forma notable, en el Cantábrico oriental, descenderán en el oeste de Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas aumentarán en buena parte de la Península, de manera más acusada en la mitad norte, y descenderán en el litoral gallego. En Canarias, las temperaturas subirán ligeramente. Se podrán superar los 36-38 grados en la mayor parte del territorio peninsular y Baleares, salvo en zonas altas y los litorales del norte y de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste y, puntualmente, en el interior de Galicia y las zonas bajas del Pirineo de Lleida, podrán alcanzarse los 39-41 grados. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir y en el sur de Gran Canaria».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy altas, con máximas superiores a los 36-38 grados en muchas zonas del país y a los 39-41 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste y, puntualmente, en el interior de Galicia y las zonas bajas del Pirineo de Lleida. Tormentas en el centro peninsular, con rachas muy fuertes de viento. El viento será en general de componente este en los litorales, moderado en el Cantábrico y flojo en el Mediterráneo. En el interior peninsular, será variable y flojo; y en Canarias, el viento será de componente norte y moderado. Se darán rachas muy fuertes de levante en el Estrecho durante la madrugada».