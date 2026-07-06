Clima variable en Castilla y León: sol, nubes y probabilidad de chubascos según AEMET

El 6 de julio de 2026, el tiempo en Castilla y León presenta una jornada predominantemente poco nubosa o despejada, que podría transformarse en un leve aumento de nubosidad a partir del mediodía. Se espera la posibilidad de chubascos ocasionales con tormenta, especialmente en las zonas montañosas del sur y oeste. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso, con un aumento moderado en las mínimas en las montañas y en las máximas del extremo nororiental. El viento, de carácter variable, puede intensificarse en áreas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 6 de julio

Cielo cubierto y sorpresas de lluvia en León

El cielo de León se despereza lento, mostrando un manto en el que los nubarrones juegan a esconder el sol. En esta jornada de calor, se espera que los termómetros alcancen los 37 grados, mientras que la brisa suave, proveniente del sur, acariciará la piel a unos 10 km/h. Aunque la mañana se pintará sin lluvia, conforme avance la tarde, hay cierta probabilidad de chubascos que podrían refrescar el ambiente.

A medida que el día se desliza hacia la noche, la humedad se sentirá más intensa, creando un ambiente cargado que hará que la sensación térmica ronde los 37 grados. El sol brillará con fuerza entre las 6:51 y las 22:02, permitiendo disfrutar de la luz del día casi hasta el final. Pero no olvidemos que, por la tarde, el cielo podría sorprendernos con alguna lluvia inesperada.

Zamora: cielo encapotado y posibilidad de lluvia

Zamora despierta con un cielo encapotado que anticipa un día marcado por la inestabilidad. Las primeras horas de la mañana ofrecen temperaturas suaves, alrededor de 20 grados, pero ya se respira en el aire la posibilidad de sorpresas en forma de lluvia y viento. A medida que avance el día, el horizonte seguirá cargándose de nubes, dejando entrever un ambiente cambiante.

Mientras que la mañana se presenta tranquila, la tarde promete ser más intensa con un 30% de probabilidad de lluvia. Las rachas de viento pueden superar los 39 km/h y la sensación térmica alcanzará un máximo de 39 grados, una combinación que podría resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un descenso notable en las temperaturas hacia la noche.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y posibles lluvias

El amanecer en Salamanca traerá consigo un día fresco, con temperaturas alrededor de 20°C y un cielo que comenzará parcialmente nublado. A medida que avancemos hacia la tarde, la situación cambiará, ya que la probabilidad de lluvia aumenta a un 65% y el cielo se tornará más cubierto, alcanzando temperaturas máximas de hasta 39°C y una sensación térmica que podría llegar a los 38°C, haciendo que el ambiente se sienta bastante cálido.

Aunque el viento no será un inconveniente significativo, con velocidades que apenas alcanzarán los 10 km/h, hay que estar atentos a las ráfagas que podrán llegar hasta 35 km/h. Las horas de luz se extenderán desde la salida del sol a las 06:57 hasta su puesta a las 21:57, ofreciendo una buena jornada para disfrutar, aunque con la precaución de la lluvia vespertina.

Valladolid: ambiente tranquilo y soleado ideal para disfrutar

El tiempo se presenta estable en Valladolid, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 39 grados a lo largo del día. Durante la mañana, aparecerán algunas nubes, pero no se esperan lluvias significativas. El viento soplará suave, aportando una sensación de confort sin sorpresas desagradables en la tarde.

Aprovechar el día será fácil, ya que su ambiente tranquilo invita a pasear por los parques o disfrutar de una buena lectura al aire libre. Un clima propicio para realizar actividades cotidianas y conectar con el entorno.

Cielo despejado y jornada soleada en Burgos

Esta mañana en Burgos se presentan cielos mayormente despejados, lo que promete un ambiente agradable con temperaturas en torno a los 18°C. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en el termómetro, alcanzando hasta 38°C en su punto máximo, lo que sugiere una jornada cálida y soleada. Recuerda llevar ropa ligera y protección solar si planeas salir, ya que la sensación térmica podría llegar a ser bastante elevada.

Palencia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que permitirá disfrutar de un comienzo de día agradable. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20°C, antes de que el termómetro se dispare hasta los 38°C en la tarde, dejando atrás la frescura matutina.

Sin embargo, el viento soplará del sur a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h, lo que permitirá que la sensación térmica se sienta más cálida. Se recomienda mantenerse hidratado y disfrutar del aire libre, eso sí, con precaución ante la baja probabilidad de lluvia durante la tarde-noche.

Cielo despejado con probabilidad de lluvia en Ávila

Esta mañana, Ávila despierta bajo un cielo mayoritariamente despejado y agradable, con temperaturas que rondan los 22 grados. A medida que avanza el día, el tiempo cambiará; nubes comenzarán a aparecer, trayendo consigo la posibilidad de lluvias por la tarde-noche, con una temperatura máxima que alcanzará los 20 grados y la sensación térmica que podría sentirse incluso más cálida. Es recomendable llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que las ráfagas de viento podrían ser un poco más fuertes por la tarde.

Segovia: nubes y calor con probabilidades de lluvia

Las primeras horas traen un fresco amanecer en Segovia, con temperaturas rondando los 19°C y un cielo mayormente despejado que dará paso a la alternancia de nubes durante la mañana. A medida que avanza el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 36°C en la tarde, aunque se presentarán nubes que podrían dejar caer algunas precipitaciones puntuales.

Con un viento del norte soplando a unos 15 km/h, es aconsejable sacudirse el calor con prendas ligeras y mantenerse hidratados. Al caer la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia, que podría traer consigo temperaturas más agradables, así que no está de más tener a mano un paraguas por si acaso.

Cielo despejado y tarde nublada en Soria

El día amanece en Soria sin preocupaciones de lluvia, con un cielo despejado que promete una mañana agradable. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 18°C y alcanzando una sensación térmica máxima de 37°C durante la tarde, cuando el cielo se tornará parcialmente nublado y la posibilidad de alguna lluvia será más latente. Con un viento suave del sureste a 5 km/h, disfrutaremos de un día con más de 14 horas de luz, ya que el sol nos acompañará desde las 6:51 hasta las 21:47.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET