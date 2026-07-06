Hoy, el cielo se presenta despejado en toda la provincia, con nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico por la tarde. Las temperaturas irán en ligero ascenso, alcanzando cifras significativamente altas, de hasta 40-42 grados en el valle del Ebro. En buena parte de la provincia, el viento será flojo y de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

A medida que el sol se despereza lento en el horizonte zaragozano, la mañana se presenta con un cielo mayormente despejado y temperaturas suaves que rondan los 24 grados. A lo largo del día, el calor comenzará a hacerse sentir, alcanzando una máxima de 42 grados. Una brisa ligera soplará desde el sureste, con ráfagas que podrían intensificarse a lo largo de la tarde, así que es recomendable mantenerse hidratado.

Ya por la tarde, el cielo permanecerá despejado, continuando la tendencia de un día sin lluvias y con un ambiente cálido. La sensación térmica se elevará, especialmente con la humedad que podría hacer el aire un poco pesado. Con la caída del sol entrante, que se ocultará sobre las 21:40, disfrutaremos de un ciclo completo de luz, dejando atrás un día de verano vibrante pero que también invita a buscar la sombra.

Calatayud: nubes y viento con posibilidad de lluvia

Las primeras luces amanecen en Calatayud y el aire fresco ya anuncia que el día no será normal. Nubes cargadas se instalan en el horizonte mientras una suave brisa comienza a intensificarse, presagiando un tiempo inestable que podría transformar la jornada en una emocionante aventura.

Por la mañana, las temperaturas rondarán los 20°C, pero a medida que avanza la tarde, el mercurio caerá, acompañándose de fuertes rachas de viento de hasta 50 km/h y probabilidad de lluvias. La sensación térmica puede descender a niveles que invitan a abrigarse, así que es recomendable salir con paraguas y una chaqueta para protegerse de las inclemencias que podrían sorprendernos.

Tarazona: ambiente agradable y nubes ligeras

La jornada se presenta con un tiempo agradable y relativamente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 39 grados. Durante la mañana, el cielo mostrará algunas nubes, pero no se esperan lluvias y el viento soplará suavemente, creando un ambiente placentero para disfrutar actividades al aire libre.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar del aire libre, ya sea explorando los parques locales o simplemente compartiendo un café en alguna terraza. La tenue brisa y el ambiente templado invitan a relajarse y apreciar las pequeñas cosas del día.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET