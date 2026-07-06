Cortes de luz en Madrid del 6 al 12 de julio: horarios y calles afectadas

Con el arranque de una nueva semana, que además es la primera completa del mes de julio, muchos madrileños seguro que ya estarán de vacaciones e incluso fuera de la comunidad, de modo que no se van a ver afectados por los cortes de luz que se anuncian en Madrid capital, y municipios colindantes, durante esta semana, pero en cambio, aquellos que todavía vayan a trabajar o estén en casa, sí que es posible que se encuentren sin luz de repente y durante periodos de tiempo de minutos o de al menos media hora o una hora, es por ello que conviene estar atento y sobre todo informado con cuáles van a ser esos cortes de luz en Madrid entre el 6 de y el 12 de julio.

Son cortes de luz que sin embargo ya son habituales y de hecho, están programados y se dan todas las semanas, de modo que por un lado, no es algo de lo que haya que preocuparse aunque por el otro, sí que conviene estar atento y saber las horas programadas o las calles afectadas a partir de lo que publica Iberdrola en la web de i-DE que es la empresa distribuidora de este grupo eléctrico. Con la información que ya se ha dado a conocer, podemos hacer un repaso primero con todos los horarios previstos para la semana que va desde este 6 de junio hasta el viernes 10 de julio y con ello sabremos si esa falta inesperada de luz se precisamente a uno de estos cortes, que se producen para poder arreglar fallos o reparar averías, o es algo inesperado que conviene informar.

Horarios de los cortes de luz en Madrid

Estos son los horarios que informa i-DE para esta semana en la capital y en municipios cercanos.

Lunes 6 de julio

Alcorcón: de 08:15 a 09:45; de 09:45 a 10:30; de 11:15 a 12:00; de 12:00 a 13:30.

de 08:15 a 09:45; de 09:45 a 10:30; de 11:15 a 12:00; de 12:00 a 13:30. Madrid: de 08:00 a 10:00; de 08:30 a 10:30.

de 08:00 a 10:00; de 08:30 a 10:30. Leganés: de 08:30 a 10:30; de 11:30 a 13:30.

de 08:30 a 10:30; de 11:30 a 13:30. Galapagar: de 08:00 a 08:30; de 18:00 a 18:30.

de 08:00 a 08:30; de 18:00 a 18:30. Parla: de 08:45 a 10:45; de 11:30 a 13:30; de 13:00 a 13:15.

de 08:45 a 10:45; de 11:30 a 13:30; de 13:00 a 13:15. Navalcarnero: de 12:00 a 13:00.

de 12:00 a 13:00. Robregordo: de 10:30 a 10:45; de 15:30 a 15:45.

de 10:30 a 10:45; de 15:30 a 15:45. Somosierra: de 08:29 a 09:15; de 10:00 a 10:30; de 10:30 a 10:45.

Martes 7 de julio

Madrid: de 07:00 a 07:30; de 08:00 a 10:00; de 18:30 a 19:00.

de 07:00 a 07:30; de 08:00 a 10:00; de 18:30 a 19:00. Getafe: de 08:00 a 08:30; de 08:30 a 10:30; de 16:30 a 17:00.

de 08:00 a 08:30; de 08:30 a 10:30; de 16:30 a 17:00. Leganés: de 10:00 a 11:00; de 11:00 a 12:00; de 11:30 a 13:30.

de 10:00 a 11:00; de 11:00 a 12:00; de 11:30 a 13:30. Algete: de 08:30 a 09:30.

de 08:30 a 09:30. Boadilla del Monte: de 09:00 a 11:00.

de 09:00 a 11:00. Majadahonda: de 08:00 a 08:30; de 08:30 a 10:00.

Miércoles 8 de julio

Madrid: de 08:10 a 09:40; de 10:30 a 12:00.

de 08:10 a 09:40; de 10:30 a 12:00. Alcorcón: de 10:30 a 12:30.

de 10:30 a 12:30. Fuenlabrada: de 11:30 a 13:30.

de 11:30 a 13:30. Griñón: de 08:30 a 10:30.

de 08:30 a 10:30. Horcajo de la Sierra: de 08:30 a 09:30; de 17:00 a 17:30.

de 08:30 a 09:30; de 17:00 a 17:30. Pozuelo de Alarcón: de 08:30 a 09:00; de 09:00 a 10:30.

de 08:30 a 09:00; de 09:00 a 10:30. San Lorenzo de El Escorial: de 08:30 a 09:00; de 16:00 a 16:30.

de 08:30 a 09:00; de 16:00 a 16:30. Robregordo: de 08:30 a 09:30; de 17:00 a 17:30.

de 08:30 a 09:30; de 17:00 a 17:30. Somosierra: de 17:45 a 18:00; de 18:00 a 18:30; de 19:15 a 19:45.

Jueves 9 de julio

Alcorcón: de 03:30 a 05:00; de 05:00 a 06:30.

de 03:30 a 05:00; de 05:00 a 06:30. Madrid: de 10:00 a 10:30.

de 10:00 a 10:30. Collado Villalba: de 08:00 a 08:30; de 16:30 a 17:00.

de 08:00 a 08:30; de 16:30 a 17:00. Sevilla la Nueva: de 08:30 a 10:00.

Viernes 10 de julio

Madrid: de 08:00 a 11:45 (con cortes escalonados).

de 08:00 a 11:45 (con cortes escalonados). Getafe: de 08:45 a 10:45.

de 08:45 a 10:45. Fuenlabrada: de 08:30 a 10:30; de 12:00 a 14:00.

de 08:30 a 10:30; de 12:00 a 14:00. Daganzo de Arriba: de 20:30 a 21:30; de 21:30 a 22:30.

de 20:30 a 21:30; de 21:30 a 22:30. Paracuellos de Jarama: de 08:30 a 09:30.

Calles afectadas por los cortes de luz en Madrid

Al margen de horarios, será bueno conocer también cuáles son las calles que van a verse afectadas por los cortes de luz en Madrid.

Alcorcón: Acacias, Bosque, Hayas, Naranjos, Nogales, Abetos, Almendros, Encinas, Los Sauces, Olivos, Olmos, Robles, Sierra de Picos de Europa, avenida de Europa.

Acacias, Bosque, Hayas, Naranjos, Nogales, Abetos, Almendros, Encinas, Los Sauces, Olivos, Olmos, Robles, Sierra de Picos de Europa, avenida de Europa. Madrid: Luchana, Alcocer, Cifuentes, Litos, paseo Talleres, Belalcázar, Carbonero y Sol, Grijalba, Maestro Ripoll, paseo Castellana, Isaac Peral, Ministro Ibáñez Martín, Cullera, Cuart de Poblet, carretera de Colmenar Viejo, San Epifanio.

Luchana, Alcocer, Cifuentes, Litos, paseo Talleres, Belalcázar, Carbonero y Sol, Grijalba, Maestro Ripoll, paseo Castellana, Isaac Peral, Ministro Ibáñez Martín, Cullera, Cuart de Poblet, carretera de Colmenar Viejo, San Epifanio. Leganés: San Isidro, Alcalde Francisco Moreno Menéndez, Balonmano, avenida Doctor Fleming, Gimnasia Rítmica, Puerto de Pajares.

San Isidro, Alcalde Francisco Moreno Menéndez, Balonmano, avenida Doctor Fleming, Gimnasia Rítmica, Puerto de Pajares. Getafe: Ávila, Ciempozuelos, Ciudad Real, Ferrocarril, Escaño, Marqués, Bell.

Ávila, Ciempozuelos, Ciudad Real, Ferrocarril, Escaño, Marqués, Bell. Fuenlabrada: Reinosa, Andes, Zamora.

Reinosa, Andes, Zamora. Algete: avenida Cigarral, Alcalá, Plantas, Valserrano.

avenida Cigarral, Alcalá, Plantas, Valserrano. Boadilla del Monte: Juan Carlos I, Juan García Serrano, Nueva, carretera de Majadahonda.

Juan Carlos I, Juan García Serrano, Nueva, carretera de Majadahonda. Collado Villalba: Matalpino, Piedrahita, carretera M-601, urbanización Peña Nevada III.

Matalpino, Piedrahita, carretera M-601, urbanización Peña Nevada III. Daganzo de Arriba: Circunvalación, Don Quijote de la Mancha, El Gallardo Español, Rinconete y Cortadillo.

Circunvalación, Don Quijote de la Mancha, El Gallardo Español, Rinconete y Cortadillo. Galapagar: Dehesa Vieja, camino Navalquejigo.

Dehesa Vieja, camino Navalquejigo. Griñón: Faisanes.

Faisanes. Horcajo de la Sierra: carretera Madrid-Irún (N-I).

carretera Madrid-Irún (N-I). Majadahonda: avenida España, Panamá.

avenida España, Panamá. Navalcarnero: Paloma Torcaz, Tórtola.

Paloma Torcaz, Tórtola. Paracuellos de Jarama: Cedros.

Cedros. Parla: Nuestra Señora de la Asunción, Pinto, San Antón, San Nicolás, Jericó, Río Guadiana, Río Tajo.

Nuestra Señora de la Asunción, Pinto, San Antón, San Nicolás, Jericó, Río Guadiana, Río Tajo. Pozuelo de Alarcón: Antonio Díaz, carretera de Húmera.

Antonio Díaz, carretera de Húmera. Robregordo: Balagares, Bolos, Campana, Cercas, Cercones, Corral, Cruz, Eras, Iglesia, Jardines, Jesús, Mariandola, Real, Sombra, camino Acebeda, estación, carretera N-I, plaza Constitución, Puerta del Sol.

Balagares, Bolos, Campana, Cercas, Cercones, Corral, Cruz, Eras, Iglesia, Jardines, Jesús, Mariandola, Real, Sombra, camino Acebeda, estación, carretera N-I, plaza Constitución, Puerta del Sol. San Lorenzo de El Escorial: Juan de Villanueva, Monte Risco Alto, Monte Valmayor, Prado Bardal, Prado del Valle, Prado Guindal.

Juan de Villanueva, Monte Risco Alto, Monte Valmayor, Prado Bardal, Prado del Valle, Prado Guindal. Sevilla la Nueva: Acebo, Cedro, Encina, Enebro, Madroño, Tilo.

Acebo, Cedro, Encina, Enebro, Madroño, Tilo. Somosierra: Vuelo Sin Motor, Real, Atrás, Camino de la Plaza, Cañada Real, Colonia Nuestra Señora Loreto, Fuente, Iglesia, Lavadero, Rabanal, carretera de Irún.

Ahora ya podemos estar más pendientes de cómo nos van a afectar los cortes que se han programado esta semana en Madrid. De todos modos, hay que incidir en lo que desde Iberdrola se señala y es que, viendo el documento de su distribuidora en el que aparece todo lo que hemos enumerado, se comprueba que muchos de ellos durarán apenas unos minutos, de modo que es mejor no hacer nada y esperar que el suministro se restablezca. Además, desde la propia i-DE se aconseja que no se haga nada ni se intente arreglar o tocar la instalación porque la luz podría volver incluso antes, y se puede sufrir el riesgo de un accidente.