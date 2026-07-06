La psicología llega a la conclusión que las personas que escriben con mala letra no tienen falta de interés sino que su pensamiento es diferente al del resto

«Tienes letra de médico». Es muy habitual encontrar gente con mala letra a la hora de escribir en todos los ámbitos, aunque se haya generado el prejuicio de los profesionales sanitarios, a los que se les atribuye esto por su caligrafía confusa con los pacientes.

Tener una escritura complicada de entender siempre ha estado asociado a las prisas, a la falta de atención, al descuido o al desinterés por escribir claro. Sin embargo, eso ha cambiado gracias a la nueva tesis que sostienen las diferentes investigaciones en el ámbito de la psicología. Ellos, habiendo analizado la relación entre escritura y funcionamiento cognitivo, coinciden en que la caligrafía no es un indicador fiable de la inteligencia o del rendimiento académico.

Algunos trabajos sostienen que las personas con pensamientos más ágiles tienden a priorizar el contenido frente a la forma, concentrando sus esfuerzos en desarrollar las ideas antes que en cuidar el aspecto. Mucha culpa de eso la tiene el cerebro. Lo que hace es organizar conceptos, seleccionar palabras y construir frases, lo que lleva a la mano a transformar todo esto en movimientos precisos sobre el papel.

Cuando la velocidad es muy elevada, se produce un desfase en el proceso. La consecuencia es que las letras aparecen más unidas, algunos trazos quedan incompletos o el texto resulta menos claro. Esto sucede con frecuencia entre estudiantes que responden con rapidez durante un examen o profesionales que toman apuntes a gran velocidad. El objetivo de esto es no perder ninguna idea, aunque haya que sacrificar la legibilidad.

No es una regla universal

Esta conclusión no significa que todas las personas con mala letra sean más inteligentes. La rapidez para procesar datos, establecer prioridades o resolver problemas puede traducirse en una escritura acelerada, pero no ocurre en todos los casos, ya que cada persona es un mundo. La personalidad y las emociones también pueden influir en la forma de escribir. La impaciencia y la necesidad de escribir rápidamente todas las ideas ayudan a que los movimientos sean más apresurados.

El estado emocional tiene un papel importante. Situaciones de estrés, ansiedad o impulsividad pueden alterar la presión que se haga sobre el papel, modificar el tamaño de las letras o hacer que los trazos acaben siendo más caóticos. Otras corrientes psicológicas relacionan una letra difícil de comprender con determinados rasgos de personalidad, aunque muchas de sus interpretaciones carecen del respaldo científico.