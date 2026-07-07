Sumar, partido fundado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido suprimir el programa La gran aventura de la lengua española, que presenta Iñaki Gabilondo, después de que dijese que «la conquista española en contra de lo dicho, aceptado tradicionalmente, no impuso a los amerindios el aprendizaje del castellano». A ojos de la formación magenta, la emisión de ese contenido «promueve el ultranacionalismo español».

Més per Mallorca, partido que forma parte de la coalición Sumar en el Congreso, ha elevado una iniciativa sobre este tema en la Cámara Baja para la respuesta por escrito del Gobierno de Pedro Sánchez, del que ellos también forman parte.

En su exposición de motivos, el diputado de la coalición Vincenç Vidal Matas asegura que el programa, creado en colaboración con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), «está provocando gran revuelo ciudadano por la cantidad de tergiversaciones anticientíficas y extremadamente sesgadas que promueve ligadas a un ultranacionalismo español contrario a la diversidad y a la sociolingüística más elemental».

«Las afirmaciones que aparecen en el programa son ofensivas hacia los hablantes de catalán, gallego, euskera, asturiano, aragonés, occitano de Aran», asegura el representante de Sumar en la iniciativa parlamentaria. También cree que tiene ese efecto en «cualquier persona sensibilizada con el plurilingüismo» así como en «todos los ciudadanos de América Latina que sufrieron el colonialismo español».

Las palabras de Gabilondo que critican desde Sumar son las siguientes: «La conquista española en contra de lo dicho, aceptado tradicionalmente, no impuso a los amerindios el aprendizaje del castellano ni su utilización fue obligatoria en ninguno de los virreinatos, capitanías o audiencias del Nuevo Mundo». «Tampoco proscribió la utilización de lenguas indígenas, sino que llevó a cabo la más importante tarea de conservación y salvamento que se haya producido en toda la historia de las colonizaciones», incidía el periodista en el programa de RTVE. «Constatación sorprendente, ¿verdad?», se interrogaba retóricamente Gabilondo, a la vez que concluía: «Ya les decimos que es incuestionable».

Sumar, a través de sus preguntas en el Congreso, insta al Gobierno a «corregir RTVE el contenido de La gran aventura de la lengua española». «¿Tiene pensado eliminarlo de su programación?», concluye su iniciativa la formación magenta.

Junts, contra la serie de Gabilondo

Hace unos días, Junts también exigió a TVE suprimir la emisión de la serie documental después de «negar la imposición del castellano a los pueblos americanos durante la conquista española», según el partido independentista.

La formación encabezada por el ex president huido de la justicia, Carles Puigdemont, trasladó su petición a José Pablo López, presidente de RTVE. Lo hizo a través de Miquel Calcada, miembro del Consejo de Administración de RTVE nombrado a petición de Junts. La solicitud del partido secesionista reclama al ente público el reconocimiento de los «criterios históricos, académicos y de verificación de fuentes» que se han seguido para la realización de la serie documental. Los junteros aseguran que «el programa falsea la realidad histórica» al decir que «el castellano no supone una amenaza para las lenguas amerindias».

El partido independentista quiere forzar la comparecencia de López en el Senado sobre este asunto concreto y exige al Gobierno pronunciarse para aclarar si prevé reclamar la «revisión, rectificación o complementación» de las afirmaciones de la serie documental.

La gran aventura de la lengua española consta de 8 capítulos que mencionan hechos históricos que fueron relevantes para la expansión del castellano, entre ellos la llegada de Cristóbal Colón a América. También subraya obras claves de la literatura imprescindibles para la difusión de la lengua, como El Quijote o La Celestina.