Condenado a 9 años de cárcel un ex diputado de Yolanda Díaz que violó a una menor y le transmitió infecciones

La Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado a nueve años y seis meses de prisión a Xabier Ron, ex diputado autonómico de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), la formación que lideró entre 2012 y 2016 la hoy vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz.

Tal como adelanta OKDIARIO, el tribunal ha declarado probado que el condenado, ex político de izquierdas y profesor de francés en un instituto público de Ames, cometió un delito continuado de agresión sexual contra una alumna que en 2022 tenía 12 años, aprovechando el vínculo de confianza generado en el ámbito escolar.

La sentencia, se ha dictado el 5 de junio tras un procedimiento de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular, la acusación popular y la defensa del acusado, quien ha aceptado personalmente los hechos y la pena ante la sala.

Según recoge la resolución, Ron impartió clases a la víctima cuando esta cursaba 2º de la ESO. A partir del curso 2023-2024 la relación entre profesor y alumna se intensificó, generando lo que la sentencia describe como «una relación de confianza y amistad íntima» que después trascendió del centro educativo.

Ese vínculo, señala el tribunal, ha causado en la menor «una relación de dependencia emocional con el procesado». El prevalimiento —es decir, el abuso de la posición de superioridad o autoridad que el acusado ostentaba sobre la víctima— ha sido uno de los elementos que ha agravado la calificación jurídica de los hechos.

Los primeros contactos de carácter amoroso se remontan al 2 de julio de 2024, en el paseo fluvial. Un mes después, el 7 de agosto, el acusado llegó a decirle a la menor que aquel lugar era «perfecto para venir con un compañero del instituto y hacer sexo», momento en el que se han besado por primera vez.

Los encuentros se seucedieron durante los meses siguientes —20 de septiembre, 5 y 12 de octubre— e incluyeron, según los hechos probados, intercambio de fotografías y vídeos de contenido sexual entre ambos.

El episodio de mayor gravedad ha tenido lugar entre el 19 y el 20 de octubre de 2024, cuando la menor ha acudido al domicilio de su ex profesor. Allí, el tribunal ha dado por probada una agresión sexual con penetración, que se ha repetido con nuevo agravamiento el 2 de noviembre en la misma vivienda.

Secuelas graves en la víctima: sífilis

Las consecuencias para la menor han sido severas. Ha necesitado seguimiento por enfermedades infecciosas y ha padecido sífilis primaria, además de ser diagnosticada de trastorno de estrés postraumático que ha requerido tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico especializado.

La sentencia cifra en 314 los días que ha necesitado para su estabilización —54 de perjuicio personal moderado y 260 de perjuicio básico— y reconoce secuelas de trastorno postraumático moderado valoradas en 14 puntos, así como daño en su entorno familiar, escolar y social. A fecha de la resolución, la joven continúa en tratamiento.

Antecedentes del caso

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, a cargo de la jueza Ana López-Suevos, había decretado el 30 de enero de 2025 la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, además de prohibirle cualquier comunicación con la víctima. Ron recurrió esa medida, pero la propia Audiencia Provincial confirmó en un auto de 28 de febrero de 2025 que la prisión resultaba «proporcionada», tal y como informó entonces este diario.

El procesamiento se formalizó el 11 de diciembre de 2025 y el sumario se concluyó el 14 de enero de 2026. Finalmente, el caso se ha resuelto mediante sentencia de conformidad, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que ha permitido dictar el fallo oralmente y declararlo firme en el mismo acto, sin posibilidad de recurso ordinario.

Condena y reparación

El tribunal ha aplicado los artículos del Código Penal que castigan la agresión sexual continuada a menores de 16 años. La condena incorpora además una atenuante «muy cualificada» vinculada a la reparación del daño causado, ya que Ron ha abonado 82.000 euros a la víctima y su familia en concepto de responsabilidad civil, además de 1.000 euros a la acusación popular en virtud de un pacto entre las partes.

Junto a la pena de prisión, la Audiencia ha impuesto al condenado la prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella durante 19 años y seis meses, en una distancia mínima de 500 metros, libertad vigilada durante una década y la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores durante 15 años.

Ron, que fue diputado autonómico entre 2012 y 2016 bajo las siglas de la extinta AGE, compartió entonces escaño con Yolanda Díaz en el Parlamento de Galicia. Aquella etapa política, hoy lejana, contrasta con la que ha protagonizado después como docente: la de un hombre que ha pasado de legislar en nombre de sus electores a cumplir condena por el delito que la propia ley califica como el de mayor reproche contra la libertad de un menor.