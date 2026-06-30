Junts exige a TVE suprimir la serie ‘La gran aventura de la Lengua española’ por «negar la imposición del castellano durante la conquista»

Junts per Catalunya ha exigido a TVE suprimir la emisión de la serie documental La gran aventura de la Lengua española por «negar la imposición del castellano a los pueblos americanos durante la conquista española», a juicio del partido independentista. La serie de La 2, conducida por Iñaki Gabilondo y avalada por la Real Academia Española (RAE), aborda los orígenes del español como dialecto derivado del latín y cómo se produjo su expansión hasta representar la segunda lengua más hablada del mundo.

El partido de Carles Puigdemont ha trasladado su demanda directamente a José Pablo López, presidente de RTVE, a través de Miquel Calcada, miembro del Consejo de Administración de RTVE por Junts. Los independentistas reclaman a RTVE conocer los «criterios históricos, académicos y de verificación de fuentes» que se han seguido para la realización de la serie documental, tal y como exponen en un comunicado publicado en su página web y difundido a través de sus redes sociales.

Según la valoración de la formación catalana, «el programa falsea la realidad histórica» y «asegura que el castellano no supone una amenaza para las lenguas amerindias», afirmación que ponen en entredicho. Así hacen alusión a un fragmento en el que La gran aventura de la Lengua española recoge que «la utilización de la lengua castellana no fue obligatoria en ninguno de los virreinatos, capitanías o audiencias del Nuevo Mundo, ni tampoco se proscribió la utilización de las lenguas indígenas».

Además, Junts ha puesto en marcha una iniciativa parlamentaria para que José Pablo López aborde la emisión de la serie documental en el Senado, donde tendrá que responder a una batería de preguntas planteadas por el partido. Asimismo, pide que el Gobierno se pronuncie para aclarar si prevé reclamar la «revisión, rectificación o complementación» de las afirmaciones de la serie documental.

La gran aventura de la Lengua española consta de 8 capítulos que mencionan hechos históricos que fueron relevantes para la expansión del castellano, entre ellos la llegada de Cristóbal Colón a América, y subraya obras claves de la literatura imprescindibles para la difusión de la lengua, como El Quijote o La Celestina.