Lao Tse, filósofo chino: «El que domina a otras personas es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso»

Lao Tse es uno de los filósofos más importantes de la historia de China y, según dicen los libros de historia, habría vivido en torno al siglo IV a. C. durante la época de las Cien escuelas del pensamiento y de los Reinos Combatientes. Se le atribuye haber escrito el Dào Dé Jing, que es la obra magna del taoísmo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra y las mejores frases de Lao Tse.

Lao Tse es una de las figuras más místicas de la historia de China y también la más importante en lo que a la filosofía se refiere. Los libros de historia más importantes de China dicen que vivió durante el siglo VI a. C. y otros estudios recientes cifran su actividad en el siglo IV a. C. Otros muchos historiadores dicen que fue incluso coetáneo con Confucio, con el que habría discutido durante meses sobre los principios del confucianismo.

A Lao Tse se le atribuye haber escrito el Dào Dé Jing (o Tao Te Ching), que es la obra más importante sobre la filosofía taoísta. Este libro sagrado de la filosofía china rinde culto a esta tradición filosófica y espiritual de origen chino que enfatiza vivir en armonía con el tao. Este libro tuvo un papel importante en la religión del país, ya que está relacionado con el budismo, que se introdujo en China con palabras e ideas taoístas. A lo largo de la historia, las grandes personalidades del país han seguido los designios de este libro de Lao Tse.

Las mejores frases de Lao Tse

«El que domina a otras personas es fuerte; el que se domina a sí mismo es poderoso». Esta es la última reflexión viral de Lao Tse (perteneciente al artículo 33 del Tao Te Ching), que a lo largo de su vida y obra ha dejado un legado de enseñanzas que siglos después siguen perdurando en la filosofía y la forma de ver la vida de los millones de habitantes del país. Estas son las mejores frases de Lao Tse: