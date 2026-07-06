La Base de Rota acaba de recibir un nuevo helicóptero SH-60F en un intento por mantener capacidad plena hasta que llegue el NH-90 naval

El Ministerio de Defensa ha entregado un nuevo helicóptero SH-60F destinado a la Flotilla de Aeronaves, la unidad que engloba a los medios aéreos de la Armada: helicópteros, aviones y aeronaves no tripuladas que operan en apoyo a la Fuerza Naval. La unidad reforzará el transporte táctico embarcado, una capacidad de la Armada que le permite trasladar personal, equipos y material desde sus buques hasta las unidades de tierra o navales.

El acto de entrega ha tenido lugar en la Base Naval de Rota, en Cádiz, y ha estado presidido por el director general de Armamento y Material, el almirante retirado Aniceto Rosique. Esta incorporación permite reforzar el transporte táctico embarcado, una capacidad que la Armada emplea para apoyar a la Fuerza de Infantería de Marina. El Ministerio enmarca esta entrega en el programa HTTN, siglas de Helicóptero de Transporte Táctico Naval.

En él, se mantiene la capacidad de transporte mientras avanzan los programas de nueva generación de la Armada. Entre las actividades que puede hacer están las operaciones anfibias, facilitar la inserción y extracción de fuerzas especiales, realizar evacuaciones médicas, participar en misiones de búsqueda y rescate y sostener logísticamente a las unidades desplegadas en la mar.

Objetivo de esta entrega

La entrega de la aeronave refuerza la disponibilidad de la Armada. El objetivo es evitar una pérdida de capacidad mientras se completa la incorporación de los nuevos helicópteros para futuras misiones en los próximos años. El Ministerio de Defensa concibe la llegada de la aeronave como una «solución interina» para atender las necesidades de transporte embarcado hasta la entrada en servicio de la versión naval del NH-90.

Además, está prevista la llegada próximamente de los MH-60R, que sustituirán a los SH-60B en misiones de guerra antisubmarina y antisuperficie. Esta modernización también prevé incorporar helicópteros H135 para reforzar la enseñanza, el adiestramiento y el apoyo de la Armada.