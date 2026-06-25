La Base Naval de Rota se prepara para un movimiento sin precedentes: un nuevo hangar de 10,6 metros para almacenar aeronaves del Ejército de EEUU

La Base Naval de Rota se prepara tras un cambio importante, después que Estados Unidos haya decidido levantar un nuevo hangar dentro de las instalaciones gaditanas, una infraestructura que ha sido diseñada para dar cobertura a sus aviones de transporte más pesados en un momento en el que la actividad militar no deja de crecer.

No es un anuncio cualquiera ni llega en un momento tranquilo sino todo lo contrario. La decisión coincide con un contexto internacional cada vez más tenso y con fricciones abiertas entre Washington y el Gobierno español, especialmente por el uso de las bases en posibles operaciones en Oriente Próximo. Eso hace que cualquier movimiento en Rota se mire con lupa y no es para menos ya que la base, que comparten España y Estados Unidos, lleva años siendo una pieza clave dentro del mapa militar de la OTAN. Su ubicación, entre el Atlántico y el Mediterráneo, la convierte en un punto de paso casi obligado para despliegues rápidos, logística y operaciones de largo alcance. Por eso, cuando se habla de ampliarla, no se está hablando de una obra menor sino de un proyecto que como el anunciado, es de proporciones bastante grandes.

La Base Naval de Rota se prepara para un nuevo hangar de 10,6 metros

El proyecto está diseñado para dar servicio a aeronaves de gran tamaño, en concreto, a modelos como los C-5 Galaxy o los C-17 Globemaster, que son los utilizados por Estados Unidos para mover tropas, material y vehículos a gran escala. Para eso hace falta espacio, y bastante de modo que el nuevo hangar tendrá una altura libre mínima de 10,6 metros, lo que permite operar con este tipo de aviones sin limitaciones. No es un detalle menor sino que en realidad, es lo que marca la diferencia entre una instalación convencional y una preparada para operaciones logísticas de alto nivel.

Además, incluirá una gran puerta vertical de tipo industrial y estructuras reforzadas para soportar tanto el peso como las exigencias técnicas de estos aparatos, de modo que no se trata sólo de guardarlos, sino de poder trabajar con ellos dentro.

Un proyecto que va más allá de una simple nave

Aunque el foco está en el hangar, lo que se está planteando es algo más amplio. El plan incluye nuevas zonas de oficinas, espacios para el personal y áreas técnicas destinadas a telecomunicaciones. A esto se suman mejoras en sistemas eléctricos, pavimentación, almacenamiento y seguridad, es decir, se trata de una actualización bastante completa que apunta a reforzar la operatividad de la base en los próximos años. Todo esto, además, será financiado por Estados Unidos y tiene un plazo de ejecución largo, en torno a 1.200 días, siendo así una inversión a medio plazo.

Rota sigue acumulando inversiones mientras crece la tensión

Este proyecto no llega aislado dado que en los últimos meses se han ido sumando contratos y actuaciones dentro de la base. Desde la mejora de viviendas para militares hasta inversiones en carreteras internas o infraestructuras energéticas. También se han adjudicado trabajos a empresas de Cádiz y Sevilla para mantenimiento y modernización, lo que refleja que la actividad no ha parado, pese al ruido político.

Y es que ahí está otra de las claves. Mientras las relaciones entre Washington y el Gobierno español pasan por momentos tensos, parece que el trabajo en la base de Rota sigue funcionando. El embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León, ha dejado claro que tanto Rota como la base de Morón son «fundamentales”» para la defensa compartida.

Obras, ERTE y menos actividad en el aeródromo

Mientras tanto, la situación dentro de la base no es del todo estable si se tiene en cuenta que la pista del aeródromo, con 3.700 metros y una de las más largas del país, lleva semanas en obras, lo que ha reducido la operativa aérea. Esa bajada de actividad ha tenido consecuencias directas. La empresa encargada de los servicios aeroportuarios ha aplicado varios ERTE que afectan a cerca de 140 trabajadores.

Desde el comité de empresa apuntan, además, a que el contexto internacional también está influyendo en la carga de trabajo, con movimientos logísticos relacionados con operaciones militares que no siempre se hacen visibles.

Una base que no pierde peso, más bien al contrario

Con todo, el papel de Rota dentro del esquema militar sigue intacto. De hecho, todo apunta a que irá a más y con la construcción del nuevo hangar, junto al resto de inversiones en marcha, refuerza la idea de que Estados Unidos no está reduciendo su presencia en la zona, sino adaptándola a un escenario más exigente. Y eso, en un momento como el actual, no es un detalle menor, porque cada obra, cada contrato y cada ampliación dentro de la base no sólo tiene impacto local sino que también forma parte de algo mucho más grande que se está moviendo en lo internacional.