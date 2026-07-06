Estos son los partidos de octavos de hoy lunes 6 de julio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

Penúltimo día de los octavos de final del Mundial 2026, donde, como ya es habitual, tendremos dos auténticos partidazos en esta Copa del Mundo. Cuatro contendientes y sólo dos podrán avanzar a los cuartos del torneo y los dos perdedores tendrán que despedirse e iniciar así sus vacaciones. La competición entra en un momento delicado e interesante, ya que todos los combinados que han llegado hasta aquí son bastante fuertes y puede ocurrir cualquier cosa.

Qué partidos de octavos de final se juegan hoy, lunes 6 de julio, en el Mundial 2026

España – Portugal

El Estadio de Dallas acogerá el primer partido de hoy, lunes 6 de julio, en los octavos de final del Mundial 2026 con un apasionante y vibrante España – Portugal. Dos de los combinados favoritos a llevarse la Copa del Mundo se ven las caras en lo que será un duelo en el que los de Luis de la Fuente esperan mandar a casa al conjunto luso y, por consiguiente, a un Cristiano Ronaldo que volvió a meter en la eliminatoria ante Croacia.

Estados Unidos – Bélgica

En la madrugada del lunes 6 del julio al martes 7 jugará una de las anfitrionas en el Estadio de Seattle. Estados Unidos se medirá a Bélgica por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026 y es verdad que sobre el papel el combinado belga sería favorito para llevarse el triunfo, pero lo cierto es que son los estadounidenses, a las órdenes de Mauricio Pochettino, quien mejores sensaciones ha dejado a lo largo de esta Copa del Mundo.

España – Portugal. Lunes 6 de julio a las 21:00 horas. Estadio de Dallas.

Estados Unidos – Bélgica. Madrugada del lunes 6 al martes 7 de julio a las 2:00 horas. Estadio de Seattle.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos de octavos del Mundial 2026

El medio de comunicación que compró y anunció hace tiempo que dispondría de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputan en el Mundial 2026 fue Dazn. RTVE apareció también en escena, adquiriendo todos los choques de la selección española y pudiendo emitir, como mucho, un encuentro al día.

Atendiendo a los dos partidazos que se celebrarán hoy, lunes 6 de julio, Dazn ofrecerá en directo por televisión los dos choques, pero hay que recordar que esta plataforma es de pago y es por ello que habrá que tenerla contratada. Por otro lado, La1 emitirá gratis y en abierto por la televisión el España – Portugal.

En la web de OKDIARIO vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre todo lo que esté sucediendo durante el Mundial 2026. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Portugal y del Estados Unidos – Bélgica. Cuando concluyan estos choques ofreceremos a todos nuestros lectores sus respectivas crónicas y también actualizaremos el cuadro de cómo quedan los cuartos de final de la Copa del Mundo.