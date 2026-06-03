Selección de Bélgica para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Bélgica quiere hacer historia en el Mundial 2026. La primera gran cita mundialista con 48 selecciones contará con la presencia de los Diablos Rojos, quizá en la primera participación en los últimos años donde no tienen el peso de la exigencia, aunque sí la necesidad de mejorar su paso por Qatar, donde no pasaron de la fase de grupos.

Con un vestuario que liderarán nombres como los de Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne o Romelu Lukaku, su seleccionador Rudi García quiere dar la sorpresa con un combinado donde brillan menos nombres pero que cuenta con futbolistas del momento como son Trossard y Doku.

Grupo de la selección de Bélgica en el Mundial 2026

La selección de Bélgica está en el Grupo G de este Mundial 2026 donde quedó emparejada con Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Los Diablos Rojos son un año más uno de los eternos aspirantes, quizá con menos brillo que antaño, pero con una selección capaz de dar la sorpresa. Pese a no aparecer entre las primeras espadas en esta edición, sí es clara favorita para pasar de la primera fase de grupos dado el trío de selecciones ante las que se debe abrir paso.

Cuándo juega Bélgica en el Mundial de 2026

Bélgica arrancará esta Copa del Mundo el próximo lunes 15 de junio ante Egipto en el Estadio Seattle. Su segundo encuentro de la fase de grupos será en el Estadio Los Ángeles ante Irán el domingo 21 de junio, mientras que el cierre de esta fase lo hará ante Nueva Zelanda el viernes 26 de junio en el Estadio BC place Vancouver.

Lunes, 15 de junio 2026 (15:00 hora local) – Bélgica vs Egipto – Estadio Seattle

– Estadio Seattle Domingo, 21 de junio 2026 (15:00 hora local) – Bélgica vs RI de Irán – Estadio Los Ángeles

– Estadio Los Ángeles Viernes, 26 de junio 2026 (23:00 hora local) – Nueva Zelanda vs Bélgica – Estadio BC Place Vancouver

Convocados de Bélgica para el Mundial 2026

Porteros

Thibaut Courtois

Senne Lammens

Mike Penders

Defensas

Timothy Castagne

Zeno Debast

Maxim De Cuyper

Koni De Winter

Brandon Mechele

Thomas Meunier

Nathan Ngoy

Joaquin Seys

Arthur Theate

Centrocampistas

Kevin De Bruyne

Amadou Onana

Nicolas Raskin

Youri Tielemans

Hans Vanaken

Axel Witsel

Delanteros

Charles De Ketelaere

Jeremy Doku

Matias Fernández-Pardo

Romelu Lukaku

Dodi Lukebakio

Diego Moreira

Alexis Saelemaekers

Leandro Trossard

Quién es el portero de Bélgica

El madridista Thibaut Courtois está de vuelta a la selección de Bélgica tras la marcha de Domenico Tedesco como seleccionador y el aterrizaje de Rudi García en el banquillo. El meta blanco es el principal baluarte del combinado belga por su experiencia y bagaje no solamente internacional con su club, sino también por el tiempo con los Diablos Rojos. Tuvo una lesión en el recto anterior el pasado marzo pero su estado de forma está fuera de cualquier duda.

Las estrellas de la selección de Bélgica en el Mundial 2026

La selección de Bélgica para este Mundial 2026 no tiene tantos grandes nombres como en el pasado, donde prácticamente la totalidad de sus jugadores eran grandes figuras de Europa. En cualquier caso, los Diablos Rojos mantienen a un número importante de jugadores de gran relevancia.

Tanto Kevin de Bruyne como Romelu Lukaku son la vieja guardia, de notable experiencia en Bélgica y con un currículo y palmarés de clubes a la altura. Trossard y Doku son dos de los futbolistas de la nueva era de esta selección, parte importante del buen hacer de Arsenal y Manchester City y dos de los puntales del clásico 4-3-3 que acostumbra Rudi García.

Así es el seleccionador de Bélgica en el Mundial 2026

Rudi García ha traído estabilidad a la selección de Bélgica desde su llegada el pasado año, tras el rumbo incierto y polémico que se generó con el tramo al frente del banquillo de Domenico Tedesco. Con el francés al cargo, Bélgica se mantuvo este pasado año en la Liga A de la Nations League y ha ido recuperando sensaciones y fútbol hasta conseguir la clasificación para el Mundial 2026. Tras despuntar en el banquillo del Lille ha pasado por otros clubes de renombre como Olympique de Marsella, Lyon, Roma o Nápoles.

La camiseta de Bélgica en el Mundial 2026