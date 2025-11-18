Suiza, Escocia, Austria y Bélgica también acompañan a España al Mundial de 2026

Las selecciones de Suiza, Escocia, Austria y Bélgica, al igual que España, han certificado su billete para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Estas cinco selecciones han logrado el billete a través de la fase de clasificación europea tras lograr ser primeros de grupos este martes.

Escocia fue la selección que más mística le puso a su clasificación para el Mundial. Regresa a una Copa del Mundo después de 28 años con una victoria totalmente épica sobre Dinamarca. Y tenía que hacerlo de manera obligada para evitar la repesca. Lo hizo con un gol en el 93 y puso la locura en Hampden Park.

Empezó ganando Escocia con un tanto de McTomnay en el minuto 3, pero Dinamarca, a la que le valía el empate, empezó de penalti en el 57 gracias a un tanto de Hojlund. Los escoceses marcaron otra vez a través de Shankland en el 78 y Dorgu lo empató de nuevo para los daneses en el 82.

La épica escocesa llegó en el 93 con un golazo de Tierney desde fuera del área y en el 98 McLean puso la sentencia con un tanto brillante desde el centro del campo. Escocia vuelve 28 años después a un Mundial y manda a Dinamarca a la repesca.

También se metió en el Mundial Austria evitando la repesca gracias a un gol de Gregoritsch en el 77 que empató el partido a uno contra Bosnia, que sí jugará esa repesca. También Suiza se clasifica al Mundial tras empatar en campo de Kosovo (1-1) y Bélgica que goleó a Liechtenstein por 7-0.

Por otro lado, la repesca en Europa para intentar jugar el Mundial del próximo verano lo jugarán las selecciones de Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia, Italia, Gales, Albania y República Checa. Fuera de manera definitiva se han quedado selecciones como Serbia, Israel, Rumanía, Finlandia, Suecia, Hungría, Grecia o Eslovenia.