La psicología dice que los jóvenes que veranean en el pueblo que les vio crecer no lo hacen por comodidad, sino que han establecido relaciones sociales duraderas

Los expertos en psicología también han estudiado a lo largo de los años la conducta de los jóvenes que suelen pasar las vacaciones de verano en el pueblo que les vio crecer. Distintos estudios dicen que esto no está relacionado con la comodidad o por motivos económicos, sino por las relaciones sociales que han establecido a lo largo de los años en su localidad de origen. Consulta en este artículo todo lo que dice la psicología sobre las personas que optan por pasar las vacaciones en el pueblo.

Las vacaciones de verano ya se vislumbran en el horizonte para millones de españoles y, en la última semana de julio o primeras de agosto, la mayoría de los trabajadores de nuestro país iniciarán unos merecidos días de asueto después de un largo año a nivel laboral. Según un informe publicado hace unos días por ObservaTUR, el 89% de los españoles optará por hacer un viaje durante estos días de vacaciones y el gasto medio que planean invertir por persona es de 737 euros.

Según los datos publicados por esta organización, el 65% de los españoles encuestados se quedará en España, siendo la costa del Mediterráneo, Andalucía y el norte de nuestro país los destinos preferidos por los ciudadanos de nuestro país. Dentro de este porcentaje que equivale a millones de españoles estarán los ciudadanos que opten por veranear en el pueblo. Esto es una práctica muy habitual en nuestro país que consiste en pasar las vacaciones en los lugares de origen, y los expertos en psicología han puesto el foco en los últimos años en buscar una respuesta a por qué muchos individuos tienen este hábito.

La psicología y los jóvenes que vuelven al pueblo

La psicología ha llegado a la conclusión de que los jóvenes que optan por veranear en el pueblo que les vio nacer no lo hacen por motivos económicos o comodidad, sino porque se han establecido relaciones sociales duraderas con personas con las que solo coinciden durante esta época del año. Esto hace que millones de españoles opten por volver al pueblo para pasar sus días libres antes de poner rumbo al extranjero u otro sitio menos conocido.

El tema de la vuelta al pueblo durante las vacaciones lo ha tocado el centro de psicología de Bilbao, que en un artículo publicado en su página web ha dejado claro que: «Las vacaciones en el pueblo ayudan a crear una sensación de rutina para los niños, una regularidad que los pequeños necesitan». «Si añadimos, además, un ambiente familiar que se repite año tras año, la seguridad del niño aumenta, ya que el entorno se vuelve conocido y predecible», dice antes de hacer mención a las relaciones duraderas.

«Además, podrán establecer relaciones sociales duraderas, que irán evolucionando a medida que crezcan mientras veraneemos en el mismo lugar», dicen los expertos en psicología de este centro sobre algo que ha pasado de generaciones a generaciones hasta hacer que los jóvenes de hoy en día quieran volver al pueblo de vacaciones para poder reencontrarse con las personas con las que se han establecido estos vínculos.

«Sumando a este tipo más tradicional de vacaciones un ambiente rural, esto permitirá a los niños explorar más libremente el entorno, ganar en autonomía y relacionarse con sus iguales, sin que los adultos tengan que intervenir de manera constante», dicen desde este centro, a la vez que citan al psicólogo Oliver James, que deja claro que la clave de este modo de vacaciones está en la repetición y el arte de «veranear siempre en el mismo lugar para que todos estos beneficios puedan darse».