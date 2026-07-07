El rascacielos que será el más alto de Europa está en Benidorm y ya tiene la mitad de las viviendas reservadas

Benidorm vuelve a apuntar alto. Muy alto. El que será el edificio residencial más alto de la Unión Europea, la futura TM Tower, ya tiene reservada la mitad de sus 260 viviendas cuando todavía se encuentra en la fase inicial de construcción.

El dato no es menor: hablamos de un proyecto de 230 metros de altura, 64 plantas y 140 millones de euros de inversión, con precios que alcanzan los dos millones de euros por vivienda.

Un récord europeo que cambia el mapa inmobiliario

Cuando finalice, TM Tower superará al icónico Złota 44 de Varsovia, hasta ahora el referente residencial en altura en la UE. El nuevo rascacielos español será 38 metros más alto y tendrá 12 plantas adicionales, arrebatando a Polonia el liderazgo europeo en vivienda vertical.

Benidorm, ya conocido por sus rascacielos frente al mar, refuerza con este proyecto su papel como laboratorio europeo del urbanismo vertical residencial.

¿Quién está comprando y qué dice eso del mercado?

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su perfil comprador. La demanda es marcadamente internacional:

Polonia lidera con un 36,5% de las reservas

España representa el 31,3%

Ucrania alcanza el 13,9%

El resto corresponde principalmente a países de Europa del Este.

En conjunto, casi el 70% de las operaciones están en manos de compradores polacos y españoles. Este reparto confirma dos tendencias clave del mercado inmobiliario actual:

El auge del comprador centroeuropeo en la costa española. La consolidación de España como destino de inversión residencial ‘premium’.

El precio medio de compra se encuentra en 974.607 euros, lo que sitúa claramente el proyecto en el segmento de lujo.

¿Cuánto cuesta vivir en el edificio más alto de la UE?

La torre albergará 260 viviendas de uno a cuatro dormitorios, con amplias superficies y orientación al Mediterráneo:

Las unidades más accesibles parten de 607.000 euros (un dormitorio, plantas inferiores).

Las viviendas más exclusivas, con más de 200 m² y cuatro dormitorios, superan los 2 millones de euros.

A apenas 50 metros de la playa de Poniente, el complejo incluirá 10.000 m² de zonas comunes de alto nivel, entre ellas:

Piscinas climatizadas

Espacios wellness y gimnasio

Sala de cine

Zonas deportivas y jardines

Y un ‘sky bar’ con observatorio panorámico en la penúltima planta.

Las cifras técnicas que explican su magnitud

Más allá del impacto visual, el proyecto impresiona por sus datos estructurales:

5.319 m³ de hormigón

245 toneladas de acero

Una cimentación preparada para soportar 85.000 toneladas

Para entender la dimensión: el peso total del edificio equivaldrá a 8,5 Torres Eiffel o a cerca de 200 aviones comerciales de gran fuselaje.

La base estructural ya está finalizada. Ahora comienza la fase más visible: la ejecución vertical que transformará definitivamente el ‘skyline’ de la ciudad.

¿Burbuja o consolidación del lujo en la Costa Blanca?

La rapidez en la comercialización lanza una pregunta inevitable: ¿estamos ante un nuevo ciclo expansivo del lujo residencial? Los expertos apuntan a varios factores que explican el éxito:

Clima y calidad de vida como activo estructural.

Mayor conectividad aérea internacional.

Diversificación geográfica del comprador europeo.

Búsqueda de activos inmobiliarios como refugio frente a la incertidumbre económica.

Benidorm, tradicionalmente vinculada al turismo vacacional, está reforzando su perfil como destino de residencia internacional de alto poder adquisitivo.