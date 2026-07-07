Ponemos a prueba el nuevo Jeep Compass donde de verdad importa: entre curvas, polvo y montaña

Hay coches que se presentan en un auditorio y otros que necesitan un escenario a su altura. El nuevo Jeep Compass pertenece a esta segunda categoría. Para descubrir todas las novedades de esta nueva generación, Jeep eligió uno de los paisajes más espectaculares de España: la Sierra de Gredos. Entre carreteras de montaña, pistas de tierra, pasos de agua y caminos de roca, el nuevo SUV compacto demostró que no sólo ha evolucionado en diseño y tecnología, sino que mantiene intacto ese espíritu aventurero que ha acompañado a la marca durante más de ocho décadas. Dos días en plena naturaleza sirvieron para comprobar que el Compass ha sido concebido para desenvolverse con la misma soltura en la ciudad que lejos del asfalto, allí donde empieza la auténtica aventura.

Gredos, el mejor escenario para conocer al nuevo Compass

La experiencia comenzó con una ruta por carretera hasta uno de los miradores más emblemáticos de la Sierra de Gredos, un enclave desde el que el paisaje habla por sí solo. Rodeados de montañas, naturaleza y silencio, los responsables de Jeep presentaron las claves de esta nueva generación del Compass, un modelo diseñado y fabricado en Europa que da un importante salto en todos los apartados.

El entorno no era casual. Resultaba imposible imaginar un lugar mejor para entender la filosofía de un vehículo pensado para combinar el uso cotidiano con la capacidad de afrontar cualquier terreno. Allí, con el macizo de Gredos como telón de fondo, quedó claro que el nuevo Compass no pretende ser únicamente un SUV atractivo, sino un auténtico Jeep adaptado a los tiempos actuales.

Durante la presentación también hubo espacio para conocer una de las historias más simpáticas que rodean a la marca: la tradición de los pequeños patitos de goma. Lo que comenzó hace unos años como un gesto espontáneo entre propietarios de Jeep, dejando un patito sobre otro vehículo como símbolo de reconocimiento y compañerismo, se ha convertido en un fenómeno internacional conocido como Ducking Jeep. Hoy esos pequeños patos representan el espíritu de comunidad y aventura que caracteriza a la firma americana y acompañaron también esta experiencia por Gredos.

Un diseño preparado para todo

A simple vista, el nuevo Compass mantiene la esencia Jeep, pero incorpora una imagen mucho más moderna y robusta. Con 4,55 metros de longitud, presenta una silueta más musculosa y una aerodinámica optimizada que mejora tanto la eficiencia como el comportamiento dinámico.

Cada elemento del exterior responde a una función práctica. Las cámaras y radares se sitúan ahora en posiciones más elevadas para protegerlos durante la conducción off-road, mientras que el frontal se ha rediseñado para ofrecer una mayor resistencia frente a golpes y obstáculos. En las futuras versiones 4xe con tracción total se incorporarán además detalles específicos que reforzarán todavía más su carácter aventurero.

La noche en el Parador de Gredos

Tras la primera toma de contacto, llegó el momento de disfrutar del entorno con más calma. El alojamiento elegido fue el histórico Parador de Gredos, inaugurado en 1928 y considerado el primer establecimiento de la red de Paradores de Turismo de España. Situado en plena naturaleza, rodeado de bosques y montañas, representa a la perfección esa combinación entre tradición, tranquilidad y paisaje que caracteriza a esta zona de Ávila.

Después de la jornada de presentación, la cena en un restaurante de la zona permitió seguir compartiendo impresiones sobre el vehículo mientras la conversación giraba inevitablemente hacia la ruta que esperaba al día siguiente.

Donde realmente se pone a prueba un Jeep

Si la primera jornada sirvió para conocer el Compass, la segunda permitió entenderlo.

Abandonamos el asfalto para adentrarnos en caminos de tierra, pistas forestales, zonas de roca y pequeños pasos de agua donde el nuevo SUV comenzó a mostrar todo su potencial. La ruta atravesaba algunos de los rincones más salvajes de la Sierra de Gredos, con vistas espectaculares, vegetación autóctona y la inesperada compañía de caballos que pastaban completamente libres entre las montañas.

Fue precisamente en este escenario donde se apreciaron las mejoras técnicas introducidas por Jeep.

La nueva suspensión consigue un equilibrio muy logrado entre confort y estabilidad, absorbiendo con naturalidad las irregularidades del terreno. La altura libre al suelo de 200 milímetros permite superar obstáculos con facilidad, mientras que la reducción del balanceo de la carrocería transmite una sensación de control constante incluso sobre superficies complicadas.

Otro de los grandes protagonistas es el sistema Selec-Terrain, que adapta el comportamiento del vehículo según el terreno. Durante la ruta fue posible comprobar cómo los diferentes modos, Automático, Deportivo, Nieve y Arena/Barro, modifican realmente la respuesta del coche, optimizando la tracción y facilitando el avance allí donde el firme cambia constantemente.

La dirección también ofrece una respuesta muy precisa y, pese a circular durante buena parte del recorrido fuera del asfalto, el nivel de confort sorprende gracias al importante trabajo realizado en insonorización y aislamiento del habitáculo.

Tecnología pensada para viajar

Más allá de sus capacidades todoterreno, el nuevo Compass incorpora un importante salto tecnológico. El interior resulta más espacioso, especialmente para los pasajeros traseros, y el maletero aumenta hasta los 550 litros. La sensación de calidad también mejora gracias a materiales más cuidados y a una distribución mucho más funcional de todos los mandos.

El protagonismo recae sobre la gran pantalla central de 16 pulgadas y el cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, desde donde se controla prácticamente todo el vehículo. A ello se suma un head-up display que proyecta la información esencial directamente sobre el parabrisas para evitar distracciones.

La conectividad también evoluciona con los nuevos servicios Connect ONE y Connect PLUS, que permiten gestionar numerosas funciones desde el teléfono móvil, utilizar una llave digital o incluso interactuar con ChatGPT integrado en el sistema multimedia. En las versiones eléctricas, además, facilita la planificación inteligente de rutas y las paradas de recarga.

Una gama electrificada para todos los perfiles

Jeep ha apostado por ofrecer una de las gamas mecánicas más completas del segmento.

El nuevo Compass está disponible con un sistema e-Hybrid de 145 CV, una versión híbrida enchufable de 225 CV y una variante 100 % eléctrica de 213 CV con hasta 500 kilómetros de autonomía. Próximamente llegarán nuevas versiones eléctricas que alcanzarán los 375 CV en la variante 4xe con tracción total.

La electrificación no supone renunciar al ADN Jeep. Al contrario, la marca ha aprovechado esta evolución para desarrollar soluciones específicas que mejoran todavía más la capacidad del vehículo fuera del asfalto, especialmente en las futuras versiones con doble motor eléctrico y tracción integral.