La psicología sugiere que las personas que escuchan música pueden sentir las emociones más intensamente que aquellos que no lo hacen con frecuencia
Una encuesta realizada por LELO en España revela que cerca del 60% de las personas considera que la música influye en la excitación y en el estado emocional durante los momentos íntimos
Qué significa el proverbio árabe "para fortalecer el corazón no hay mejor ejercicio que agacharse para levantar a los que están caídos"
José Saramago, escritor portugués y Premio Nobel de Literatura: "Pienso que todos estamos ciegos; ciegos que pueden ver, pero no miran"
La reflexión de Morgan Freeman (89 años): "Aprender a estar quieto, a estar realmente quieto y dejar que la vida suceda, esa quietud se convierte en un resplandor"
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